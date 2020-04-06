Житомирщина получит почти 24000 продуктовых наборов, которые раздадут социально незащищенным жителям области. В течение 3-5 апреля уже раздали партию из почти 4000 продуктовых наборов в Овручском, Малинском, Бердичевском, Коростенском, Новоград-Волынском, Емильчинском и Житомирском районах.
Как рассказали «Журналу Житомира
» в ОГА, в продуктовый набор входит: сахар, соль, чай, печенье, макароны, крупы, подсолнечное масло, лимон, средства гигиены. Каждый пакет весит около 8 кг.
Наборами будут обеспечивать наиболее уязвимые слои населения, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания и центрах социальных услуг:
- граждане в возрасте 80 лет и старше;
- граждане пожилого возраста, которые нуждаются в уходе;
- лица с инвалидностью.
Продуктовые наборы для социально незащищенных граждан - это совместный благотворительный проект национальной сети продуктовых магазинов АТБ-Маркет и Министерства социальной политики Украины.
Напомним, в Житомире сформировали 16000 продовольственных наборов, которые развозят социально незащищенным категориям граждан
. Таким образом житомирян поддерживают в период строгого карантина.
Житомирщина получила от АТБ почти 24000 продуктовых наборов: их раздадут нуждающимся
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