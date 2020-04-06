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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 6 » 16:33:37

Житомирщина получила от АТБ почти 24000 продуктовых наборов: их раздадут нуждающимся

Вчера, 16:52:37 1383 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирщина получила от АТБ почти 24000 продуктовых наборов: их раздадут нуждающимся

 Житомирщина получит почти 24000 продуктовых наборов, которые раздадут социально незащищенным жителям области. В течение 3-5 апреля уже раздали партию из почти 4000 продуктовых наборов в Овручском, Малинском, Бердичевском, Коростенском, Новоград-Волынском, Емильчинском и Житомирском районах.

Как рассказали «Журналу Житомира» в ОГА, в продуктовый набор входит: сахар, соль, чай, печенье, макароны, крупы, подсолнечное масло, лимон, средства гигиены. Каждый пакет весит около 8 кг.

Наборами будут обеспечивать наиболее уязвимые слои населения, которые находятся на обслуживании в территориальных центрах социального обслуживания и центрах социальных услуг:
 
  • граждане в возрасте 80 лет и старше;
  • граждане пожилого возраста, которые нуждаются в уходе;
  • лица с инвалидностью.

Продуктовые наборы для социально незащищенных граждан - это совместный благотворительный проект национальной сети продуктовых магазинов АТБ-Маркет и Министерства социальной политики Украины.

Напомним, в Житомире сформировали 16000 продовольственных наборов, которые развозят социально незащищенным категориям граждан. Таким образом житомирян поддерживают в период строгого карантина.

Тэги: Житомирская область, продуктовые наборы, помощь
Комментариев: 4
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1 Name Surname (viewer)   • 17:13:28, Вчера [Материал]
+1

Ціни в АТБ в період карантину зросли чи залишились на попередньому рівні?
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:34:06, Вчера [Материал]
0

Конечно выросли.
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3 Name Surname (viewer)   • 17:46:58, Вчера [Материал]
+1

Ось чув, що середньому чек (правда інша мережа) виріс в 1,5 рази, а у нас на скільки % зросли ціни за час карантину?
https://www.facebook.com/ganna.maliar/videos/1515050481987322/
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 04:44:32, Сегодня [Материал]
0

Была новость что АТБ снижает цены назад (не на те % что повысило, но все же). Заходим в магазин и не наблюдаем никакого понижения цен. Так что в засуньте себе в жопу свои пакеты.
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