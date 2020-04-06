IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" функцию онлайн-консультации.
Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 и карантина, житомиряне могут провести консультацию со своим семейным врачом не выходя из дома.
"Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. Сейчас к сервису подключилось более чем 8800 врачей, люди записались с ее помощью более чем на 10 млн приемов. Для обеспечения безопасности врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой"
, - отмечают авторы проекта.
Запись на онлайн-прием происходит в обычный для пациентов способ через сайт pb4.com.ua
. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.
Консультация онлайн: житомиряне могут попасть на прием к врачу, не выходя из дома
- Правда ли, Леонид Ильич, что при коммунизме продукты можно будет заказывать домой по телефону?
- Правда! - говорит Брежнев, - а выдавать их будут по телевизору)))
А ведь нам тогда это реально казалось смешным((((