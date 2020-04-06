Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07.04.2020    04:59:22
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Апрель » 6 » 17:11:54

Консультация онлайн: житомиряне могут попасть на прием к врачу, не выходя из дома

Вчера, 17:23:54 1114 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Консультация онлайн: житомиряне могут попасть на прием к врачу, не выходя из дома

 IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" функцию онлайн-консультации.

Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 и карантина, житомиряне могут провести консультацию со своим семейным врачом не выходя из дома.

"Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. Сейчас к сервису подключилось более чем 8800 врачей, люди записались с ее помощью более чем на 10 млн приемов. Для обеспечения безопасности врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой", - отмечают авторы проекта.

Запись на онлайн-прием происходит в обычный для пациентов способ через сайт pb4.com.ua. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом непосредственно из своего кабинета пациента.

Тэги: прием, поликлиника, онлайн, Здоровье, врач
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 18:57:30, Вчера [Материал]
0

Был такой старый советский анекдот. Брежнева спрашивают журналисты:
- Правда ли, Леонид Ильич, что при коммунизме продукты можно будет заказывать домой по телефону?
- Правда! - говорит Брежнев, - а выдавать их будут по телевизору)))

А ведь нам тогда это реально казалось смешным((((
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus