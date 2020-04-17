На Житомирщине огонь от сухой травы перекинулся на село: повреждены жилые дома

В Житомирской области в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на село и уничтожил здания, среди которых есть и жилые. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям
.
"16 апреля в 16 час. 56 мин. вблизи с. Новосёлка Радомышльского района произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новосёлка"
, - говорится в сообщении.
В частности, сообщается, что в результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.
В 19:00 возгорание зданий ликвидировали и в 23:25 локализовали пожар сухой травы и травяного настила (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива).
Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 16 человек личного состава и 3 единицы техники.