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На Житомирщине огонь от сухой травы перекинулся на село: повреждены жилые дома

Сегодня, 09:25:10 688 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине огонь от сухой травы перекинулся на село: повреждены жилые дома

 В Житомирской области в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на село и уничтожил здания, среди которых есть и жилые. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"16 апреля в 16 час. 56 мин. вблизи с. Новосёлка Радомышльского района произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки с последующим распространением огня на здания и сооружения с. Новосёлка", - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в результате пожара огнем уничтожено и повреждено 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов.

В 19:00 возгорание зданий ликвидировали и в 23:25 локализовали пожар сухой травы и травяного настила (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива).

Отмечается, что по состоянию на 7 часов утра 17 апреля наблюдается тление отдельных очагов травяного настила и лесной подстилки. К тушению привлечены 28 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 16 человек личного состава и 3 единицы техники.
Тэги: пожар, Житомирщина, село
Комментариев: 1
ashunya
1 Валерия (ashunya)   • 10:23:14, Сегодня [Материал]
0

Навипалювали на свою голову траву ,тепер будуть бачити гриби та ягоди тільки на картинках.
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