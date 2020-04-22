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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 22 » 10:06:40

Пандемия коронавируса задерживает поставку новых троллейбусов в Житомир

Вчера, 10:22:02 1894 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пандемия коронавируса задерживает поставку новых троллейбусов в Житомир

 Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая. 

В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш". 

3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 49 троллейбусов

В марте 2020 года в Житомир должна была приехать первая партия новеньких троллейбусов, однако город до сих пор не получил ни одной машины. Как выяснилось, пандемия и общемировой карантин внесли коррективы и белорусская компания до сих пор не может собрать для Житомира троллейбусы.
 

"Будут троллейбусы, не спешите. Заводы в Германии и Италии стоят. У Беллкомунмаша корпуса готовы. Ждут отгрузки с Европы мостов zf и др комплектующих. Ждём снятия карантина", - рассказал городской голова Сергей Сухомлин в соцсети.


Напомним, стоимость одного троллейбуса БКМ составляет 190 тысяч евро.
 

Обкатка троллейбуса для Житомира на улицах Минска

Автор фото: iNikit0s / transphoto.org
Тэги: пандемия, БКМ, Житомир, троллейбус
Комментариев: 7
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:01:06, Вчера [Материал]
0

Ой, враньё!
1) сухомлин обещал их в начале 2020
"С начала года на улицах города появится современный и экономичный электротранспорт"
http://zhzh.info/news/2019-10-03-41026

2) Все прекрасно знают позицию А. Рыгоравіча — в Беларуси карантин не вводили, предприятия работают.

3) А всё потому что БКМ загружен заказами и делает троллейбусы для других городов. К примеру Мариуполь на той неделе получил свои троллейбусы
https://transphoto.org/photo/1325223/?vid=506750

4) Как минимум один троллейбус уже есть, и проходил обкатку по Минску
https://transphoto.org/photo/1324071/?gid=275

Ребята, ЖЖ, я знаю у вас есть люди, интересующейся этой темой, ну копайте чуть глубже, чем просто перепечатывать сухие слова мера

PS. на фото троллейбус БКМ для Ивано-Франковска
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 11:10:31, Вчера [Материал]
+2

1. Була точна інформація про березень.
2. Карантину немає у Білорусі, але є в інших країнах Європи та Азії, на заводах яких виробляється частина комплектуючих + не забувайте, що кордони майже закриті і логістика займає набагато більше часу.
3. Дійсно замовлень багато. Маріуполь замовив 321 і автономки, трішки іншу модель + збірка їх проходила в Луцьку.
4. Ніхто не казав, що тролейбусів немає зовсім, мова йде про партію, яка складається більше, ніж з однієї машини.
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:06:30, Вчера [Материал]
-1

1) я не з голови це взяв, усе — слова мера (1:02)
https://www.youtube.com/watch?v=HTPEwehTqUc
інформація про березень з'явилась тоді, коли стало зрозуміло що ніяких тролейбусів у 2019му місто не отримає, а вже майже травень

2) я то з цим згоден, але все одно основна причина відтермінування — завал замовлень на БКМ, а карантин — це лиш інгібітор цих поставок. І буде добре якщо в цьому році це все вичухається.

3) ну ту вже йде інформація типу "одна бабка сказала", бо пишуть що їх збирають і обкатують в Мінську, розбирають, везуть машинокомлектом до Луцьку, знову збирають, щось доліплюють і тільки потім везуть у Маріуполь.

До речі, Марік підписав угоду з ЄБРР пізніше чим Житомир, а саме 30,10,19 і вже отримує товар.
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1220331

Але мені цікавіше, чи житомирські машини теж будуть через Луцьк до нас їхати.
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 12:32:00, Вчера [Материал]
+1

Так, Маріуполь дуже швидко отримав першу партію.

Я не знав, що взагалі БКМ збирають у Луцьку. На СТТС пишуть, що наші тролі теж пройдуть збірку електроніки у Луцьку. Можливо, це через те, що БКМ не справляється з поставками.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:39:07, Вчера [Материал]
0

Шелудченко уже 11 лет ждет закупленные для Житомира троллейбусы. Ау....где наши троллейбусы?
Vovik-RF
6 Vovik (Vovik-RF)   • 18:50:42, Вчера [Материал]
0

Собственную бездарность, тупость, беспомощность и врождённый кретинизм списывают на коронавирус. Очень таки удобно!
bda
7 ДДД (bda)   • 22:34:08, Вчера [Материал]
0

Вот, блин, застолбить: "Ждём снятия карантина", - рассказал городской голова Сергей Сухомлин в соцсети." А, после, снятия карантина, СПРОСИТЬ!
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