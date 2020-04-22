Пандемия коронавируса задерживает поставку новых троллейбусов в Житомир

Житомирское трамвайно-троллейбусное управление подписало договор займа с ЕБРР на приобретение новых троллейбусов. На реализацию проекта предполагается 12 миллионов евро, из которых 2 миллиона грантовая составляющая.
В апреле на сайте Европейского банка реконструкции и развития был объявлен тендер на закупку новых троллейбусов для Житомира. Тендер выиграла белорусская компания "Белкоммунмаш".
3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 49 троллейбусов
.
В марте 2020 года в Житомир должна была приехать первая партия новеньких троллейбусов
, однако город до сих пор не получил ни одной машины. Как выяснилось, пандемия и общемировой карантин внесли коррективы и белорусская компания до сих пор не может собрать для Житомира троллейбусы.
"Будут троллейбусы, не спешите. Заводы в Германии и Италии стоят. У Беллкомунмаша корпуса готовы. Ждут отгрузки с Европы мостов zf и др комплектующих. Ждём снятия карантина", - рассказал городской голова Сергей Сухомлин в соцсети.
Напомним, стоимость одного троллейбуса БКМ составляет 190 тысяч евро.
Обкатка троллейбуса для Житомира на улицах Минска
Автор фото: iNikit0s / transphoto.org
1) сухомлин обещал их в начале 2020
"С начала года на улицах города появится современный и экономичный электротранспорт"
http://zhzh.info/news/2019-10-03-41026
2) Все прекрасно знают позицию А. Рыгоравіча — в Беларуси карантин не вводили, предприятия работают.
3) А всё потому что БКМ загружен заказами и делает троллейбусы для других городов. К примеру Мариуполь на той неделе получил свои троллейбусы
https://transphoto.org/photo/1325223/?vid=506750
4) Как минимум один троллейбус уже есть, и проходил обкатку по Минску
https://transphoto.org/photo/1324071/?gid=275
Ребята, ЖЖ, я знаю у вас есть люди, интересующейся этой темой, ну копайте чуть глубже, чем просто перепечатывать сухие слова мера
PS. на фото троллейбус БКМ для Ивано-Франковска
2. Карантину немає у Білорусі, але є в інших країнах Європи та Азії, на заводах яких виробляється частина комплектуючих + не забувайте, що кордони майже закриті і логістика займає набагато більше часу.
3. Дійсно замовлень багато. Маріуполь замовив 321 і автономки, трішки іншу модель + збірка їх проходила в Луцьку.
4. Ніхто не казав, що тролейбусів немає зовсім, мова йде про партію, яка складається більше, ніж з однієї машини.
https://www.youtube.com/watch?v=HTPEwehTqUc
інформація про березень з'явилась тоді, коли стало зрозуміло що ніяких тролейбусів у 2019му місто не отримає, а вже майже травень
2) я то з цим згоден, але все одно основна причина відтермінування — завал замовлень на БКМ, а карантин — це лиш інгібітор цих поставок. І буде добре якщо в цьому році це все вичухається.
3) ну ту вже йде інформація типу "одна бабка сказала", бо пишуть що їх збирають і обкатують в Мінську, розбирають, везуть машинокомлектом до Луцьку, знову збирають, щось доліплюють і тільки потім везуть у Маріуполь.
До речі, Марік підписав угоду з ЄБРР пізніше чим Житомир, а саме 30,10,19 і вже отримує товар.
https://traffic.od.ua/news/eltransua/1220331
Але мені цікавіше, чи житомирські машини теж будуть через Луцьк до нас їхати.
Я не знав, що взагалі БКМ збирають у Луцьку. На СТТС пишуть, що наші тролі теж пройдуть збірку електроніки у Луцьку. Можливо, це через те, що БКМ не справляється з поставками.