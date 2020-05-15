Житомир в июне получит первую партию новых троллейбусов – Сухомлин

«На следующей неделе 4 работника ТТУ и управления едут на обучение в Республику Беларусь для того, чтобы, я надеюсь, где-то в течение месяца-двух мы получим первую партию новых троллейбусов, поэтому им надо пройти обучение. Вчера уже первая партия переехала границу, она уже на сборочном заводе в Луцке, ждет на поставку комплектующих из Германии, потому что заводы в Европе не работали из-за карантина. В июне мы ожидаем первую партию этих троллейбусов, затем будут постепенно поступать следующие партии», - рассказал городской голова.