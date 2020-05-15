Житомир в июне получит первую партию новых троллейбусов – Сухомлин

Первая партия из 10 троллейбусов, которые Житомир приобрел на средства ЕБРР у белорусской компании, уже пересекла границу и сейчас находится на заводе в Луцке, ожидая комплектующие из Европы.
Их прибытие в Житомир ожидают в июне, сообщил мэр Сергей Сухомлин в комментарии сайту Житомир инфо
.
«На следующей неделе 4 работника ТТУ и управления едут на обучение в Республику Беларусь для того, чтобы, я надеюсь, где-то в течение месяца-двух мы получим первую партию новых троллейбусов, поэтому им надо пройти обучение. Вчера уже первая партия переехала границу, она уже на сборочном заводе в Луцке, ждет на поставку комплектующих из Германии, потому что заводы в Европе не работали из-за карантина. В июне мы ожидаем первую партию этих троллейбусов, затем будут постепенно поступать следующие партии», - рассказал городской голова.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 49 троллейбусов
. Стоимость одного троллейбуса БКМ составляет 190 тысяч евро.
В марте 2020 года в Житомир должна была приехать первая партия новеньких троллейбусов
, однако город до сих пор не получил ни одной машины. Как выяснилось, пандемия и общемировой карантин внесли коррективы в график поставки
.
Звісно, що йому легше все на карантин списати, аніж на свою хвалькуватість.