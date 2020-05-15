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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 15 » 14:20:40

Житомир в июне получит первую партию новых троллейбусов – Сухомлин

Сегодня, 14:20:40 351 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир в июне получит первую партию новых троллейбусов – Сухомлин

 Первая партия из 10 троллейбусов, которые Житомир приобрел на средства ЕБРР у белорусской компании, уже пересекла границу и сейчас находится на заводе в Луцке, ожидая комплектующие из Европы.

Их прибытие в Житомир ожидают в июне, сообщил мэр Сергей Сухомлин в комментарии сайту Житомир инфо.
 

«На следующей неделе 4 работника ТТУ и управления едут на обучение в Республику Беларусь для того, чтобы, я надеюсь, где-то в течение месяца-двух мы получим первую партию новых троллейбусов, поэтому им надо пройти обучение. Вчера уже первая партия переехала границу, она уже на сборочном заводе в Луцке, ждет на поставку комплектующих из Германии, потому что заводы в Европе не работали из-за карантина. В июне мы ожидаем первую партию этих троллейбусов, затем будут постепенно поступать следующие партии», - рассказал городской голова.


Как сообщал «Журнал Житомира», 3 октября 2019 года во время Форума регионов Украины и Беларуси было подписано соглашение на закупку 49 троллейбусов. Стоимость одного троллейбуса БКМ составляет 190 тысяч евро.

В марте 2020 года в Житомир должна была приехать первая партия новеньких троллейбусов, однако город до сих пор не получил ни одной машины. Как выяснилось, пандемия и общемировой карантин внесли коррективы в график поставки.
Тэги: БКМ, троллейбус, Житомир
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 15:55:40, Сегодня [Материал]
0

Скільки вам не пиши що сухомлин обіцяв першу партію тролейбусів в місті ще у 2019 задовго до усіляких обмежень — все повз вуха проходить.

Звісно, що йому легше все на карантин списати, аніж на свою хвалькуватість.
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