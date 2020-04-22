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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 22 » 13:37:39

Укравтодор показал, как ремонтируют участок трассы Житомир – Выступовичи

Вчера, 13:54:51 2323 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Укравтодор показал, как ремонтируют участок трассы Житомир – Выступовичи

 В Житомирской области продолжается текущий средний ремонт автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Речь идет о 15-ти километровом участке от города Житомир до поселка Черняхов.

По информации Укравтодора, в рамках ремонта будут выполнены работы по фрезерованию изношенного покрытия и укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, укрепят обочины, установят металлическое барьерное ограждение,
заменят дорожные знаки, установят сигнальные столбики и нанесут дорожную разметку.



Ремонтом занимается ЧП «Автомагистраль», с которым Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор в июне 2019 года. На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.

Всего в 2020 году по амбициозному плану Укравтодора на М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский должно быть обновлено 125 км пути.
Тэги: Автодор, Житомирская область, ремонт дорог
Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:01:25, Вчера [Материал]
0

Снять ролик стоит дороже чем сама дорога)))
victorio
2 Виктор (victorio)   • 22:09:23, Вчера [Материал]
0

Вот эту дорогу нужно до Коростеня так сделать в две полосы а до Выступовичей в одну полосу. Это международная трасса!!!
И пофиг сколько это будет стоить сейчас!!!!
Правая полоса бетонная для большегрузов а левая для всех остальных.
Коростень, трасса "Варшавка", Выступовичи, Житомир.... Это огромный поток грузов и толчок для всей экономики области в целом!
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