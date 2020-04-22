Укравтодор показал, как ремонтируют участок трассы Житомир – Выступовичи

В Житомирской области продолжается текущий средний ремонт автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Речь идет о 15-ти километровом участке от города Житомир до поселка Черняхов.
По информации Укравтодора, в рамках ремонта будут выполнены работы по фрезерованию изношенного покрытия и укладке выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Кроме того, укрепят обочины, установят металлическое барьерное ограждение,
заменят дорожные знаки, установят сигнальные столбики и нанесут дорожную разметку.
Ремонтом занимается ЧП «Автомагистраль», с которым Служба автомобильных дорог в Житомирской области заключила договор в июне 2019 года. На ремонт участка протяженностью 15 км потратят почти 155 млн грн - по 10,3 млн за каждый километр.
Всего в 2020 году по амбициозному плану Укравтодора на М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский должно быть обновлено 125 км пути.
И пофиг сколько это будет стоить сейчас!!!!
Правая полоса бетонная для большегрузов а левая для всех остальных.
Коростень, трасса "Варшавка", Выступовичи, Житомир.... Это огромный поток грузов и толчок для всей экономики области в целом!