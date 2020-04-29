Сколько районов будет иметь Житомирская область: судьба последнего решается сегодня в Малине

«Больше всего дискуссий вызвало обнародование карты базового уровня с 65 объединенными территориальными громадами, с прогнозируемыми пределами новых районов, которые еще не были утверждены. Однако, в соответствии с Методическими рекомендациями относительно субрегионального уровня на настоящем этапе остается вопрос о его потенциальном существовании. Сегодня мы собрались в Малине, чтобы совместно с народными депутатами Украины окончательно выяснить данную ситуацию», - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.