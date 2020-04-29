Сколько районов будет иметь Житомирская область: судьба последнего решается сегодня в Малине

Перспектива создания и дальнейшего развития Малинского района Житомирской области находится на стадии активного обсуждения в Министерстве развития громад и территорий Украины. Об этом сегодня, 29 апреля, говорили в Малине во время совещания.
По информации Житомирской ОГА, в совещании приняли участие председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин, народные депутаты Украины Татьяна Грищенко и Андрей Пузийчук, депутаты Житомирского областного совета, председатель и представители облгосадминистрации, руководство Малинского района и главы ОТГ.
«Больше всего дискуссий вызвало обнародование карты базового уровня с 65 объединенными территориальными громадами, с прогнозируемыми пределами новых районов, которые еще не были утверждены. Однако, в соответствии с Методическими рекомендациями относительно субрегионального уровня на настоящем этапе остается вопрос о его потенциальном существовании. Сегодня мы собрались в Малине, чтобы совместно с народными депутатами Украины окончательно выяснить данную ситуацию», - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.
Напомним, что в начале апреля Правительство утвердило Перспективный план формирования громад Житомирской области с разделением на четыре района
: Житомирский, Бердичевский, Новоград-Волынский и Коростенский.
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