ДТП в Житомире: Mercedes протаранил столб, есть пострадавшие

В Житомире Mercedes Benz столкнулся с электроопорой, за рулем автомобиля была 31-летняя женщина. Как стало известно «Журналу Житомира
», ДТП произошло ночью 4 мая по ул. Вильский шлях.
Причиной аварии в полиции называют то, что водитель авто не справилась с управлением.
«Предварительно, около 00:40 водитель автомобиля Mercedes Benz S-500, 31-летняя житомирянка, двигаясь по улице города, не справилась с управлением и допустила столкновение с электрической бетонной опорой. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики
», - информирует полиция Житомирской области.
В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля, 21-летний житель Житомира.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.