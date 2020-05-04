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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 4 » 11:24:06

ДТП в Житомире: Mercedes протаранил столб, есть пострадавшие

Вчера, 11:46:06 1902 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: Mercedes протаранил столб, есть пострадавшие

 В Житомире Mercedes Benz столкнулся с электроопорой, за рулем автомобиля была 31-летняя женщина. Как стало известно «Журналу Житомира», ДТП произошло ночью 4 мая по ул. Вильский шлях.

Причиной аварии в полиции называют то, что водитель авто не справилась с управлением.

«Предварительно, около 00:40 водитель автомобиля Mercedes Benz S-500, 31-летняя житомирянка, двигаясь по улице города, не справилась с управлением и допустила столкновение с электрической бетонной опорой. На месте происшествия работали спасатели, полицейские и медики», - информирует полиция Житомирской области.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля, 21-летний житель Житомира.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Тэги: Житомир, Mercedes, дтп
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