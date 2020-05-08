8 мая в 75-ю годовщину вступления в силу Акта о капитуляции Германии во II мировой войне Украина чтит День памяти и примирения.
Из-за карантина в Житомире, как и по всей стране, не проводятся массовые мероприятия. Однако, власти города и области все же возложили цветы к памятникам и поздравили ветеранов.
Руководство Житомирской ОГА сегодня возложило цветы к Монументу Вечной Славы и памятнику жертвам нацизма, которые символизируют вечную благодарность и уважение тем людям, которые отдали свою жизнь за мирное небо над Украиной и миром.
Городской голова Житомира, в свою очередь, посетил ветеранов, поздравили их цветами и подарками. Также он возложил цветы на могилы погибших участников АТО/ООС на Смолянском военном кладбище.
«Ніколи знову»: в Житомире власть почтила память погибших во Второй мировой и поздравила ветеранов. ФОТО
С наступающим всех!
Здоровья всем и быстрейшей нормализации жизни.
А лузеры пусть празднуют день примирения. Как правило - это примирение со своими неудачами и неудачами своих предков... горько, конечно, но жить как-то все-равно нужно...