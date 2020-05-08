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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 8 » 16:26:08

«Ніколи знову»: в Житомире власть почтила память погибших во Второй мировой и поздравила ветеранов. ФОТО

Вчера, 16:51:08 666 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Ніколи знову»: в Житомире власть почтила память погибших во Второй мировой и поздравила ветеранов. ФОТО

 8 мая в 75-ю годовщину вступления в силу Акта о капитуляции Германии во II мировой войне Украина чтит День памяти и примирения.

Из-за карантина в Житомире, как и по всей стране, не проводятся массовые мероприятия. Однако, власти города и области все же возложили цветы к памятникам и поздравили ветеранов.

Руководство Житомирской ОГА сегодня возложило цветы к Монументу Вечной Славы и памятнику жертвам нацизма, которые символизируют вечную благодарность и уважение тем людям, которые отдали свою жизнь за мирное небо над Украиной и миром.













Городской голова Житомира, в свою очередь, посетил ветеранов, поздравили их цветами и подарками. Также он возложил цветы на могилы погибших участников АТО/ООС на Смолянском военном кладбище.











Тэги: Житомир, День памяти и примирения
Комментариев: 3
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:04:44, Вчера [Материал]
+5

А народ взавтра будет празновать День Победы.
telefon
2 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:40:30, Вчера [Материал]
+4

В Израиле принят закон о том, что День Победы - государственный праздник и он отмечается на госуровне ДЕВЯТОГО МАЯ.

С наступающим всех!
Здоровья всем и быстрейшей нормализации жизни.
Artmaker
3 Евгений (Artmaker)   • 23:19:02, Вчера [Материал]
0

Не знаю кто как, а я лично завтра пойду и положу цветы к подножию Монумента Славы. И фото деда с собой обязательно возьму! День Победы - это праздник тех, кому знаком вкус Победы... в любой сфере... в бою, в спорте, в науке, в бизнесе..., в любой борьбе за достойную цель!
А лузеры пусть празднуют день примирения. Как правило - это примирение со своими неудачами и неудачами своих предков... горько, конечно, но жить как-то все-равно нужно...
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