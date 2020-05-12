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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 12 » 16:01:05

Житомирские кафе и рестораны после 2-месячной паузы снова принимают клиентов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 16:19:05 1032 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские кафе и рестораны после 2-месячной паузы снова принимают клиентов. ФОТОРЕПОРТАЖ

 С 11 мая в Житомире заработали учреждения питания, кафе и рестораны, но с ограничениями и при условии - обслуживание под отрытым небом.

На входе встречают антисептики и официанты в масках, а на улице посетителей ждут диваны, зонтики, столики для двоих, сообщает сайт Житомир инфо.

Те, кто ежегодно весной выставлял летнюю площадку возле своего заведения просто адаптировали все под новые условия работы. Некоторым заведениям, чтобы открыться и работать, приходится такую летнюю площадку создавать и получать соответствующее разрешение.

8 мая на заседании исполнительного комитета городского совета мэр Сергей Сухомлин предложил согласовать упрощенную процедуру получения разрешений на открытие летней площадки возле учреждений ресторанного хозяйства.

































































 

ФОТО: Житомир инфо

Тэги: летник, рестораны, фоторепортаж, кафе, Житомир
Комментариев: 2
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:37:43, Сегодня [Материал]
-1

Как говорил один замечательный поэт: “С учетом позиции администрации ЖЖ, я ничего не говорил”))))
Tax
2 Игорь (Tax)   • 19:39:33, Сегодня [Материал]
0

В цивилизованном мире запрещено распитие спиртных напитков в общественных местах зато в Украине распитие выносят на центр пешеходных улиц(на Мехалке и в парке особенно). Вот это пример детям подаем, красота.
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