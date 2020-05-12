С 11 мая в Житомире заработали учреждения питания, кафе и рестораны, но с ограничениями и при условии - обслуживание под отрытым небом.
На входе встречают антисептики и официанты в масках, а на улице посетителей ждут диваны, зонтики, столики для двоих, сообщает сайт Житомир инфо.
Те, кто ежегодно весной выставлял летнюю площадку возле своего заведения просто адаптировали все под новые условия работы. Некоторым заведениям, чтобы открыться и работать, приходится такую летнюю площадку создавать и получать соответствующее разрешение.
8 мая на заседании исполнительного комитета городского совета мэр Сергей Сухомлин предложил согласовать упрощенную процедуру получения разрешений на открытие летней площадки возле учреждений ресторанного хозяйства.
ФОТО: Житомир инфо
Житомирские кафе и рестораны после 2-месячной паузы снова принимают клиентов. ФОТОРЕПОРТАЖ