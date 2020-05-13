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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 13 » 10:08:49

Пытался уйти от столкновения: на трассе в Житомирской области перевернулся автомобиль

Вчера, 10:28:49 865 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пытался уйти от столкновения: на трассе в Житомирской области перевернулся автомобиль

 В Житомирской области ночью 13 мая во время движения перевернулся микроавтобус Mercedes. ДТП произошло на 115 километре автодороги Киев - Ковель - Ягодин.

По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения с телегой и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу.

"Как пояснил патрульным полицейским водитель автомобиля Mercedes, чтобы избежать столкновения с гужевым транспортом он резко изменил направление движения в результате чего перевернулся", - сообщает патрульная полиция.

Водитель и пассажиры микроавтобуса от медицинской помощи отказались. Другой участник происшествия место ДТП покинул до приезда патрульных.
Тэги: Житомирщина, дтп
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