В Житомирской области ночью 13 мая во время движения перевернулся микроавтобус Mercedes. ДТП произошло на 115 километре автодороги Киев - Ковель - Ягодин.
По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения с телегой и во время маневра автомобиль перевернулся на крышу.
"Как пояснил патрульным полицейским водитель автомобиля Mercedes, чтобы избежать столкновения с гужевым транспортом он резко изменил направление движения в результате чего перевернулся"
, - сообщает патрульная полиция.
Водитель и пассажиры микроавтобуса от медицинской помощи отказались. Другой участник происшествия место ДТП покинул до приезда патрульных.
Пытался уйти от столкновения: на трассе в Житомирской области перевернулся автомобиль