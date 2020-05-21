На Житомирщине разыскивают «охотника за металлом», который повредил десятки могил. ФОТО

"В Коростышевский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница райцентра с сообщением о повреждении памятника на могиле ее сына. Пенсионерка рассказала, что на днях наведалась на кладбище и обнаружила отсутствие на гранитной стеле металлических элементов отделки. Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что к этому правонарушению, как и к ряду аналогичных, причастен 33-летний местный житель", - информирует ГУНП Житомирщины.