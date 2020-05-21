На Житомирщине разыскивают «охотника за металлом», который повредил десятки могил. ФОТО

В городе Коростышев на кладбище повредили несколько десятков памятников. Выяснилось, что надругался над могилами местный житель: он похищал из надгробий металлические элементы и сдавал их на металлолом.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"В Коростышевский отдел полиции обратилась 82-летняя жительница райцентра с сообщением о повреждении памятника на могиле ее сына. Пенсионерка рассказала, что на днях наведалась на кладбище и обнаружила отсутствие на гранитной стеле металлических элементов отделки. Полицейские провели осмотр места происшествия и выяснили, что к этому правонарушению, как и к ряду аналогичных, причастен 33-летний местный житель", - информирует ГУНП Житомирщины.
Следователи установили, что мужчина похищал из надгробий металлические элементы отделки, разбивал их на части и сдал в качестве металлолома. Полицейские изъяли похищенное.
Полицией установлена причастность мужчины к еще трем таким случаям, а в целом он подозревается в повреждении десятков памятников. Сейчас идет розыск мужчины.
Статьей 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины такие действия караются штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет. В случае повторного совершения таких действий или из корыстных побуждений предусмотрено ограничение свободы на срок от 4 до 5 лет, или лишение свободы от 4 до 7 лет.