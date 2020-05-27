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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 27 » 08:24:43

Посол Израиля передал жителям Житомира продуктовые наборы. ФОТО

Сегодня, 08:45:43 754 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Посол Израиля передал жителям Житомира продуктовые наборы. ФОТО

 26 мая дипломаты Посольства Израиля доставили в Житомир 600 продуктовых наборов для незащищенных категорий населения Житомирской городской ОТГ.

Как сообщили в мэрии, такую гуманитарную помощь Посольство организовало совместно с лидерами Еврейской общины и Почетным Консулом в западных регионах Украины Олегом Вишняковым.

«Для нас это не просто помощь, а знак добрых отношений. Хочу выразить благодарность Послу и израильскому народу за такую ​​замечательную инициативу. Уверен, что люди оценят такую ​​помощь», - отметил городской голова Сергей Сухомлин, обращаясь к Джоэлю Лиону, Послу Израиля в Украине.

Продуктовые комплекты получат социально незащищенные слои населения, которым труднее всего в сложный период пандемии. Среди них:
 
  • Семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи (70 шт);
  • Дети, которые находятся на учете в Службе (управлении) по делам детей городского совета (50 шт);
  • Подопечные Житомирского городского территориального центра социального обслуживания (280 шт);
  • Многодетные семьи, в составе которых - шесть и более детей (50 шт);
  • Подопечные Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Житомирского городского совета (50 шт);
  • Малообеспеченные семьи (100 шт).











Тэги: Житомир, израиль, помощь
Комментариев: 4
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 10:33:28, Сегодня [Материал]
+1

интересно, помощь получили только еврейские семьи и дети? неужели досталось украинцам?
melan
2 melan (melan)   • 12:11:17, Сегодня [Материал]
+2

позор
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:49:43, Сегодня [Материал]
+2

Евреи вы бы не хотели забрать своих заворованых евреев к себе в Тельавив? Именно они довели украинский народ до нищеты своими ограблениями. Вы их заберите на родину. а мы им передачки будем привозить в Израиль., такиеже как вы нам привезли
Marine
4 Руслана (Marine)   • 14:23:39, Сегодня [Материал]
+1

Ну что Вы таки говорите, они же с любовью )) .
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