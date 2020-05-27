Посол Израиля передал жителям Житомира продуктовые наборы. ФОТО

26 мая дипломаты Посольства Израиля доставили в Житомир 600 продуктовых наборов для незащищенных категорий населения Житомирской городской ОТГ.
Как сообщили в мэрии, такую гуманитарную помощь Посольство организовало совместно с лидерами Еврейской общины и Почетным Консулом в западных регионах Украины Олегом Вишняковым.
«Для нас это не просто помощь, а знак добрых отношений. Хочу выразить благодарность Послу и израильскому народу за такую замечательную инициативу. Уверен, что люди оценят такую помощь»
, - отметил городской голова Сергей Сухомлин, обращаясь к Джоэлю Лиону, Послу Израиля в Украине.
Продуктовые комплекты получат социально незащищенные слои населения, которым труднее всего в сложный период пандемии. Среди них:
- Семьи, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаются в посторонней помощи (70 шт);
- Дети, которые находятся на учете в Службе (управлении) по делам детей городского совета (50 шт);
- Подопечные Житомирского городского территориального центра социального обслуживания (280 шт);
- Многодетные семьи, в составе которых - шесть и более детей (50 шт);
- Подопечные Центра комплексной реабилитации детей с инвалидностью Житомирского городского совета (50 шт);
- Малообеспеченные семьи (100 шт).