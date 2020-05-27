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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 27 » 08:54:38

На Житомирщине продают дворец, которому более 100 лет. ФОТО

Сегодня, 09:07:31 2007 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине продают дворец, которому более 100 лет. ФОТО

 На сайте объявлений OLX выставили на продажу дворец Карницких, который размещен в Житомирской области в селе Рогачи. Здание сейчас находится в частной собственности.

Несколько лет назад уже была неудачная попытка продать дворец за 6,5 млн гривен, передает supportyourart.com.

Когда-то в здании размещалась школа, даже была попытка его реставрировать.
 

"Дворец в стиле классицизма построен в 1908 году Венчиславом Карницким по проекту киевского архитектора Кароля Иваницкого. Особенно красив у него портик с шестью колоннами, которые поддерживают фронтон, богато украшенный лепниной. На фронтоне сохранился родовой герб Карницких. Частично сохранились интерьеры, также декорированные лепниной. Дворец окружен запущенным парком", - написал журналист Андрей Тычина в Facebook.


Желающие приобрести дворец площадью 500 кв. м и 4,6 га парковой территории должны выложить 6,75 млн грн.

Тэги: продажа, OLX, Дворец, Житомирская область
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