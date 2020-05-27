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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 27 » 16:59:58

На Житомирщине отбойник насквозь прошил «копейку»: водитель отделался царапинами. ФОТО

Вчера, 17:18:58 846 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине отбойник насквозь прошил «копейку»: водитель отделался царапинами. ФОТО

 В Житомирской области водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в колесоотбойник, металлическая конструкция которого насквозь прошила транспортное средство. ДТП произошло 25 мая на трассе Киев-Чоп возле села Улашановка.

Об этом информирует Пулинский районный сектор Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Житель Глубочицы "родился в рубашке". В 15:40 на пункт связи 27 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о ДТП возле ресторан-отеля "Шевченків хутір". По прибытию было установлено, что водитель 1959 г.р. двигался на автомобиле ВАЗ 2101 в направлении г. Житомир", - говорится в сообщении.

В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, а вот сам водитель отделался лишь царапинами на ногах и руках.



Тэги: дтп, Житомирщина
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