На Житомирщине отбойник насквозь прошил «копейку»: водитель отделался царапинами. ФОТО

В Житомирской области водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в колесоотбойник, металлическая конструкция которого насквозь прошила транспортное средство. ДТП произошло 25 мая на трассе Киев-Чоп возле села Улашановка.
Об этом информирует Пулинский районный сектор Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Житель Глубочицы "родился в рубашке". В 15:40 на пункт связи 27 Государственной пожарно-спасательной части поступило сообщение о ДТП возле ресторан-отеля "Шевченків хутір". По прибытию было установлено, что водитель 1959 г.р. двигался на автомобиле ВАЗ 2101 в направлении г. Житомир"
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В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, а вот сам водитель отделался лишь царапинами на ногах и руках.