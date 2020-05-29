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Житомирская область
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2020
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Май
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29
»
13:57:45
Турки вложили 13 млн евро в строительство солнечной электростанции на Житомирщине. ФОТО
Сегодня, 14:07:45
426
2
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На севере Житомирской области, в селе Игнатполь Овручского района, открыли солнечную электростанцию мощностью 16 МВт. Об этом сообщает областной совет.
Солнечная электростанция размещена на участке площадью 26,5 га, а ее открытие стало возможным благодаря поддержке турецких инвесторов.
Само строительство СЭС началось 1 апреля этого года, а закончились строительные работы 25 мая. Объем инвестиций для реализации проекта составил почти 13 млн евро.
Как сообщили в сельском совете, введение в действие нового предприятия позволило создать более 20 новых постоянных рабочих мест.
Тэги:
Инвестиции
,
СЭС
,
Житомирщина
Комментариев: 2
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1
Alex Ivanov (
AlexIvanov
)
• 14:17:17, Сегодня
[
Материал
]
-4
Замечательно только у нас гражданская война на носу....жаль что все поломают.
2
Alex Ivanov (
AlexIvanov
)
• 15:10:19, Сегодня
[
Материал
]
-1
Что не поломают?
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