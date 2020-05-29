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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 29 » 13:57:45

Турки вложили 13 млн евро в строительство солнечной электростанции на Житомирщине. ФОТО

Сегодня, 14:07:45 426 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Турки вложили 13 млн евро в строительство солнечной электростанции на Житомирщине. ФОТО

 На севере Житомирской области, в селе Игнатполь Овручского района, открыли солнечную электростанцию ​​мощностью 16 МВт. Об этом сообщает областной совет.

Солнечная электростанция ​​размещена на участке площадью 26,5 га, а ее открытие стало возможным благодаря поддержке турецких инвесторов.

Само строительство СЭС началось 1 апреля этого года, а закончились строительные работы 25 мая. Объем инвестиций для реализации проекта составил почти 13 млн евро.

Как сообщили в сельском совете, введение в действие нового предприятия позволило создать более 20 новых постоянных рабочих мест.













Тэги: Инвестиции, СЭС, Житомирщина
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:17:17, Сегодня [Материал]
-4

Замечательно только у нас гражданская война на носу....жаль что все поломают.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:10:19, Сегодня [Материал]
-1

Что не поломают?
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