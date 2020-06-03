Жителя Житомирщины осудили за насилие над родной матерью

В Житомире прошел суд в отношении местного жителя, который систематически совершал домашнее насилие над родной матерью. По данным судебного следствия, 35-летний мужчина, проживая вместе с матерью, систематически совершал психологическое домашнее насилие над ней.
"В частности, нигде не работая, просил деньги на жизнь и на алкогольные напитки, при этом постоянно совершая ссоры, во время которых высказывал угрозы в адрес 71-летней матери, оскорблял, нецензурно ругался, унижал и запугивал летнюю женщину"
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Кроме этого, мужчина был приговорен к штрафу за незаконное ношение холодного оружия и длительное время уклонялся от исполнения решения суда, не платя штраф.
Приговором Коростышевского районного суда лицо признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 1 ст. 389 (уклонение осужденного от уплаты штрафа) УК Украины и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 1 месяц.