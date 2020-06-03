Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 03.06.2020    16:38:35
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 3 » 08:28:50

Жителя Житомирщины осудили за насилие над родной матерью

Сегодня, 08:39:03 619 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Жителя Житомирщины осудили за насилие над родной матерью

 В Житомире прошел суд в отношении местного жителя, который систематически совершал домашнее насилие над родной матерью. По данным судебного следствия, 35-летний мужчина, проживая вместе с матерью, систематически совершал психологическое домашнее насилие над ней.

"В частности, нигде не работая, просил деньги на жизнь и на алкогольные напитки, при этом постоянно совершая ссоры, во время которых высказывал угрозы в адрес 71-летней матери, оскорблял, нецензурно ругался, унижал и запугивал летнюю женщину", - информирует прокуратура.

Кроме этого, мужчина был приговорен к штрафу за незаконное ношение холодного оружия и длительное время уклонялся от исполнения решения суда, не платя штраф.

Приговором Коростышевского районного суда лицо признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 126-1 (домашнее насилие) и ч. 1 ст. 389 (уклонение осужденного от уплаты штрафа) УК Украины и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 1 месяц.
Тэги: Житомирщина, суд, насилие, мать
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus