Бюджет Житомира за два месяца недополучил 70 млн гривен

«Сейчас мы пока оптимистично относимся к выполнению как доходной, так и расходной части, поскольку доходы апреля и мая держатся на уровне 10-11%. Однако дополнительных источников по увеличению расходной и доходной части не видим», - сказала Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.