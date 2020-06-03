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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июнь » 3 » 17:19:37

Бюджет Житомира за два месяца недополучил 70 млн гривен

Вчера, 17:37:25 496 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бюджет Житомира за два месяца недополучил 70 млн гривен

 Поступления в бюджет Житомира за 1 квартал 2020 года составили 660,5 млн грн, из них 632,4 млн грн - доходы общего фонда, которые выполнены на 87% по сравнению с плановыми показателями и на 119% - по сравнению с предыдущим годом.

Об основных показателях выполнения бюджета Житомирской городской ОТГ шла речь на заседании исполнительного комитета городского совета

«Перевыполнение на 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года позволило своевременно профинансировать расходы на осуществление мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - уверяют в мэрии.
 

«Сейчас мы пока оптимистично относимся к выполнению как доходной, так и расходной части, поскольку доходы апреля и мая держатся на уровне 10-11%. Однако дополнительных источников по увеличению расходной и доходной части не видим», - сказала Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.




За апрель и май месяц местный бюджет недополучил в доходной части около 70 млн грн по сравнению с динамикой наполнения первого квартала.
 

«Это средства, которые позволили бы спланировать бюджет развития. Но несмотря на недополучение доходов город продолжает работать и не будет останавливаться», - говорит мэр Сергей Сухомлин.


В городском совете отмечают, что на сегодня полностью обеспечено своевременное финансирование защищенных и незащищенных расходов, профинансированы расходы капитального и текущего характера.



Тэги: исполком, горсовет, Житомир, бюджет
Комментариев: 3
MMMka
1 Misha (MMMka)   • 17:58:38, Вчера [Материал]
0

Ну так карантин. Давайте еще один на месяца три введем, может тогда в бюджете деньги появятся. А теперь еще пускай посчитают сколько ФОПов закрылось за эти два месяца, - и еще недополучит.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:14:27, Вчера [Материал]
+1

Осень-зима покажет последствия карантина, а это пока еще цветочки. Но меру насрать, он и дальше транжирит деньги на мусорные проекты, к-рые кровь из носу, но нужно вот прямо в этом году сделать и точка. А потом будет "денег нет, но вы держитесь".
HOUSE
3 Sergey (HOUSE)   • 21:43:53, Вчера [Материал]
0

А сколько этих денег пошло на офшоры и личные счета чиновников? Так как у нас любят сделать откат себе.
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