Бюджет Житомира за два месяца недополучил 70 млн гривен

Поступления в бюджет Житомира за 1 квартал 2020 года составили 660,5 млн грн, из них 632,4 млн грн - доходы общего фонда, которые выполнены на 87% по сравнению с плановыми показателями и на 119% - по сравнению с предыдущим годом.
Об основных показателях выполнения бюджета Житомирской городской ОТГ шла речь на заседании исполнительного комитета городского совета
«Перевыполнение на 19% по сравнению с первым кварталом прошлого года позволило своевременно профинансировать расходы на осуществление мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции»
, - уверяют в мэрии.
«Сейчас мы пока оптимистично относимся к выполнению как доходной, так и расходной части, поскольку доходы апреля и мая держатся на уровне 10-11%. Однако дополнительных источников по увеличению расходной и доходной части не видим», - сказала Дина Прохорчук, директор департамента бюджета и финансов городского совета.
За апрель и май месяц местный бюджет недополучил в доходной части около 70 млн грн по сравнению с динамикой наполнения первого квартала.
«Это средства, которые позволили бы спланировать бюджет развития. Но несмотря на недополучение доходов город продолжает работать и не будет останавливаться», - говорит мэр Сергей Сухомлин.
В городском совете отмечают, что на сегодня полностью обеспечено своевременное финансирование защищенных и незащищенных расходов, профинансированы расходы капитального и текущего характера.