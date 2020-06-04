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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Июнь » 4 » 12:36:26

Бывший гендиректор «1+1» стал министром культуры Украины

Сегодня, 12:41:26 646 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывший гендиректор «1+1» стал министром культуры Украины

 Верховная Рада назначила министром культуры Александра Ткаченко. Эта должность была вакантной с марта 2020 года, когда вместе с предыдущим правительством был уволен Владимир Бородянский.

Назначение Ткаченко на должность министра в четверг поддержали 263 народных депутата, информирует "Левый берег".

Во время своего выступления он заявил, что главным приоритетом министерства будет возобновление и увеличение финансирования культурной отрасли. По его словам, для выживания ей необходимо 3-4 млрд гривен.
 

"В Украине сфера культуры - это 1 миллион человек. Каждый год они формируют около 4 процентов ВВП, но их вклад намного больше, потому что без культуры нет будущего, без культуры нет нации, без культуры не будет всех нас", - сказал Ткаченко.


Напомним, что Александр Ткаченко раньше был депутатом Верховной Рады IX созыва. Его избрали по списку партии "Слуга народа", где он был девятым номером. 

Возглавлял комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде IX созыва.

До этого с 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 media", в которую входят такие телеканалы, как "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ".

Главный акционер "1+1" - Игорь Коломойский.
Тэги: культура, Рада, 1+1, министр
Комментариев: 2
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 13:04:50, Сегодня [Материал]
+3

С такими управленцами министрами Культуры можно ставить кончательно на Культуре Украины крест. Так как опыта у него нету. И это будет означать что назначение непрофессионалов, приведет к окончательному развалу всей культуры по стране.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 14:19:48, Сегодня [Материал]
0

У этого урода опыт как раз есть! Причем очень богатый. Это он среди прочего под шумок приватизировал Одесскую киностудию и все права на снятые на ней советские фильмы и сейчас получает огромные деньги от их проката.
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