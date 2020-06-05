На севере Житомирщины восстановили 100 гектаров леса, пострадавшего в результате пожара

В Житомирской области уже восстановили 100 гектаров леса, пострадавших вследствие масштабных пожаров. На поврежденных огнем участках высадили более 280 000 новых саженцев деревьев.
Об этом в соцсети сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий
.
"Около трети площади занимаемого огнем леса тогда не претерпела значительных повреждений. Горела только лесная подстилка, поэтому деревья смогут восстановиться. Есть и места, где погибли молодые насаждения. Там лесоводы оперативно подготовили почву и начали первый этап восстановления лесов"
, - отметил Заблоцкий.
В Госагентстве добавили, что на осень готовится план масштабного восстановления пострадавших от пожаров лесов.
Напомним, в лесных питомниках и теплицах государственных лесохозяйственных предприятий на общей площади 25 гектаров высеяли семена более полусотни пород
.