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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 5 » 10:35:23

На севере Житомирщины восстановили 100 гектаров леса, пострадавшего в результате пожара

Сегодня, 11:04:23 483 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На севере Житомирщины восстановили 100 гектаров леса, пострадавшего в результате пожара

 В Житомирской области уже восстановили 100 гектаров леса, пострадавших вследствие масштабных пожаров. На поврежденных огнем участках высадили более 280 000 новых саженцев деревьев.

Об этом в соцсети сообщил председатель Государственного агентства лесных ресурсов Андрей Заблоцкий.

"Около трети площади занимаемого огнем леса тогда не претерпела значительных повреждений. Горела только лесная подстилка, поэтому деревья смогут восстановиться. Есть и места, где погибли молодые насаждения. Там лесоводы оперативно подготовили почву и начали первый этап восстановления лесов", - отметил Заблоцкий.

В Госагентстве добавили, что на осень готовится план масштабного восстановления пострадавших от пожаров лесов.

Напомним, в лесных питомниках и теплицах государственных лесохозяйственных предприятий на общей площади 25 гектаров высеяли семена более полусотни пород.



Тэги: лес, Житомирская область
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