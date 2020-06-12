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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 12 » 08:53:45

66-летний житомирянин организовал в гараже магазин оружия и боеприпасов. ФОТО

Сегодня, 09:10:45 570 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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66-летний житомирянин организовал в гараже магазин оружия и боеприпасов. ФОТО

 В Житомире разоблачен 66-летний пенсионер, который незаконно хранил и продавал огнестрельное оружие. Импровизированный магазин он организовал в помещении гаража.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
 

"66-летний житомирянин, непосредственно в помещении гаража, где незаконно хранил оружие, организовал передачу и сбыт другому лицу целый арсенал оружия и боеприпасов", - информирует ведомство.


За продажу боевого пистолета, автомата Калашникова, двух магазинов патронов к нему, а также других боеприпасов мужчина получил 100 тыс. грн.

Пенсионера задержали, оружие и боеприпасы изъяли.

"Лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Сейчас решается вопрос о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавляют в прокуратуре.



Тэги: Оружие, Житомир, Магазин, пенсионер
Комментариев: 4
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 09:48:15, Сегодня [Материал]
0

А у нас є закон про зброю, який ця людина порушила?
Ось по цій же статті людина отримала виправдальний вирок
https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/14965_pecherskii-sud-vinis-pershii-vipravdalnii-virok-po-263-statti-kk-cherez-vidsutnist-zakonu/
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 10:19:40, Сегодня [Материал]
-1

Одного задержали, тысячи "активистов" ездят с машинами набитыми "легальными" стволами... отжимая земли, бизнесы, ломая ноги, полиция прикрывает (ищем ютуб- "Прямо под носом у президента Зеленского")
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 11:15:25, Сегодня [Материал]
0

Вже є випадки, коли і рейдерству народ почав активно протидіяти

https://goo.gl/oFJY6C

https://goo.gl/cyzuqH
telefon
3 джавахарлал нюру (telefon)   • 11:11:56, Сегодня [Материал]
0

Пули-то, на оборотня или вампира!
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