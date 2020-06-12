66-летний житомирянин организовал в гараже магазин оружия и боеприпасов. ФОТО

В Житомире разоблачен 66-летний пенсионер, который незаконно хранил и продавал огнестрельное оружие. Импровизированный магазин он организовал в помещении гаража.
Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"66-летний житомирянин, непосредственно в помещении гаража, где незаконно хранил оружие, организовал передачу и сбыт другому лицу целый арсенал оружия и боеприпасов", - информирует ведомство.
За продажу боевого пистолета, автомата Калашникова, двух магазинов патронов к нему, а также других боеприпасов мужчина получил 100 тыс. грн.
Пенсионера задержали, оружие и боеприпасы изъяли.
"Лицу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 УК Украины (приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Сейчас решается вопрос о применении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей
", - добавляют в прокуратуре.
Ось по цій же статті людина отримала виправдальний вирок
https://zbroya.info/uk/partner/oklegal/blog/14965_pecherskii-sud-vinis-pershii-vipravdalnii-virok-po-263-statti-kk-cherez-vidsutnist-zakonu/
https://goo.gl/oFJY6C
https://goo.gl/cyzuqH