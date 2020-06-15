Жители села на Житомирщине пытаются прекратить произвол местного «мусорного барона»

В новом выпуске программы «Контролер», который покажут 16 июня, в 23:20 на канале «Украина», ведущий Ярослав Куц вместе с командой проекта будет помогать жителям села Улашановка в Житомирской области остановить произвол местного бизнесмена, который загрязняет водоемы мусором со всей страны.
Как стало известно «Журналу Житомира
», недавно жители села Улашановка вышли на трассу, чтобы остановить местного бизнесмена. Они заявляют - мужчина засыпает озера мусором. Из-за этого в селе не только ужасный запах, но и невозможно теперь пить воду из колодцев.
По словам людей, предприниматель за деньги принимает хлам со всей Украины. Люди даже сняли видео, как фуры со Львова свозили и высыпали в озера ночью сугробы чужого мусора. Местные признаются, что предприниматель угрожает людям. И никто не может на него повлиять уже 5 лет, потому что он якобы имеет авторитетные связи в районе, и в свое время работал сельским головой.
Команда проекта «Контролер» приехала к этому предпринимателю вместе с экоинспекцией. Зрители увидят, что съемочная группа нашла в бизнесмена на свалке под битыми унитазами, и как он повел себя, когда к нему пришло все село и приехала проверка из министерства.
«Цинизм. Продажа своего села ради наживы. Уничтожение пожарного водоема ради денег. Полное отклонение от реалий. Попытка наплевать на всех односельчан. «Слепота» местных чиновников в течение длительного времени. И это не весь перечень той дерзости, которое увидите в очередном выпуске программы «Контролер». И как всегда, алгоритмы решения проблем!», - рассказал ведущий Ярослав Куц.
«Контролер» - проект канала «Украина» о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе «Контролер» ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве - переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.