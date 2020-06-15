Жители села на Житомирщине пытаются прекратить произвол местного «мусорного барона»

«Цинизм. Продажа своего села ради наживы. Уничтожение пожарного водоема ради денег. Полное отклонение от реалий. Попытка наплевать на всех односельчан. «Слепота» местных чиновников в течение длительного времени. И это не весь перечень той дерзости, которое увидите в очередном выпуске программы «Контролер». И как всегда, алгоритмы решения проблем!», - рассказал ведущий Ярослав Куц.

«Контролер» - проект канала «Украина» о самых актуальных социальных проблемах. Еженедельно в программе «Контролер» ведущий Ярослав Куц вместе с командой журналистов выясняет, почему социальные проблемы украинцев накапливаются, двери кабинетов чиновников закрыты, а главный принцип решения вопросов в государстве - переложить ответственность на другого. Контролер проверяет, как выполняют свои обязанности руководители госучреждений и чиновники на всех уровнях. И показывает, как отстаивать свое право на качественную жизнь.