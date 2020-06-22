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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июнь » 22 » 08:47:29

«Кавунова дача» под Житомиром может быть передана спортивной школе

Сегодня, 09:02:29 2578 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Кавунова дача» под Житомиром может быть передана спортивной школе

 Житомирский облсовет планирует передать на баланс Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства имущественный комплекс гостиницы "Заречаны", который более известен как "Кавунова дача".

Проект решения опубликован на сайте Житомирского областного совета.

В документе отмечается, что передача происходит "с целью развития водно-гребных видов спорта на Житомирщине" по представлению Житомирской областной государственной администрации.

Сейчас объект находится на балансе коммунального предприятия "Гостиничный комплекс "Украина".

Сессия Житомирского областного совета, на которой будет рассмотрен вопрос передачи комплекса, запланирована на 25 июня.
Тэги: Заречаны, облсовет, Кавунова дача
Комментариев: 5
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 09:37:43, Сегодня [Материал]
+5

Правильне рішення. Нарешті об'єкт буде використано з користю та за первинним призначенням. Спорт замість алко-бидло-посиденьок.
Misceviy
3 Misceviy (Misceviy)   • 11:56:39, Сегодня [Материал]
+2

На вихідні забронював альтанку на Кавунах.
Їдемо з дружиною, батьками та малолітньою дитиною... влаштуємо "алко-бидло посиденькі"...як завжди!
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 10:23:06, Сегодня [Материал]
+3

А чё, мэр гребную базу в Гидропарке таки ниасилил? А сколько шума было в свое время...
yahimsol
4 Вадим Вадимович (yahimsol)   • 13:31:11, Сегодня [Материал]
0

Походу очередной деребан земли
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 18:49:10, Сегодня [Материал]
0

интересно, кто этот "водный гребец", что станет счастливым обладателем бывшего коммунального майна
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