«Кавунова дача» под Житомиром может быть передана спортивной школе

Житомирский облсовет планирует передать на баланс Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства имущественный комплекс гостиницы "Заречаны", который более известен как "Кавунова дача".
Проект решения
опубликован на сайте Житомирского областного совета.
В документе отмечается, что передача происходит "с целью развития водно-гребных видов спорта на Житомирщине"
по представлению Житомирской областной государственной администрации.
Сейчас объект находится на балансе коммунального предприятия "Гостиничный комплекс "Украина".
Сессия Житомирского областного совета, на которой будет рассмотрен вопрос передачи комплекса, запланирована на 25 июня.
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