Ягодный кризис: почему в Украине клубника по 100 грн и стоит ли ждать снижения цены

Дорогая, потому что мало

"У нас была аномально сухая зима, после этого - очень холодная весна, потом пошли дожди. Такие погодные условия не позволяли накопить запас питательных веществ, которые бы дали возможность формировать хорошие побеги", - объясняет владелец ягодной фермы.

"Много ягод начали гнить прямо в поле и пропали. Еще было несколько заморозков - в апреле и в начале мая. Ранние ягоды вымерзли полностью, а выжившие, добили дожди. Поэтому и такая цена", - рассказывает Ярослав.

"Ранняя клубника сильно пострадала этой весной. Ягод очень мало, они другого качества, ее сбора не будет. Цветет и завязывается поздняя ягода. Мы очень в нее верим и ждем", - говорят в этом хозяйстве.

Засохла, замерзла, сгнила

"Когда вносили материал, земля была сухой. Когда сходил цветочек - заморозки. Последний удар по клубнике, которая родила, нанесли дожди, накрывшие всю территорию Украины", - рассказывает исполнительный директор совета Денис Марчук.

"Мы ее потеряли еще в тот период апреля, когда были заморозки. Запорожская область, которая является лидером по сбору черешни, много недополучит", - заключает эксперт.

Но надежда есть

"Из-за чрезмерного количества влаги ягода стала мягкой и нежной, поэтому она не может долго стоять и ее начнут выбрасывать или продавать по более низкой цене", - рассказывает Николай Стецькив.

"Тогда это цена, которая позволяет фермеру зарабатывать. Другие цены, которые были в предыдущие годы, - 25-30 грн - не объективны", - говорит он.