Ягодный кризис: почему в Украине клубника по 100 грн и стоит ли ждать снижения цены

В Украине в разгаре ягодный сезон, однако приобрести клубнику не так легко. Клубника попадается невкусная и водянистая, а ее цена едва опустившись до 80 гривен за килограмм снова подскочила до 100.
Почему в разгар ягодного сезона так трудно найти вкусную клубнику по приемлемой цене - подробнее в материале BBC News Украина
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Дорогая, потому что мало
Фермеры и аграрии видят в неурожае клубники логические причины: заморозки в апреле и мае, аномальные погодные условия в виде засухи, а затем проливных дождей с градом.
"Клубника дорогая, так как спрос высокий, а предлагать ничего"
, - говорит Ярослав Мовчун.
Он вместе с отцом имеет ягодную ферму "Озеряна" на Житомирщине. Фермер рассказывает, что в этом году, пожалуй, худшая ситуация с клубникой, которая когда-то бывала.
"У нас была аномально сухая зима, после этого - очень холодная весна, потом пошли дожди. Такие погодные условия не позволяли накопить запас питательных веществ, которые бы дали возможность формировать хорошие побеги", - объясняет владелец ягодной фермы.
Для клубники нужна теплая погода, потому что солнце является определяющим для накопления вкуса.
"Много ягод начали гнить прямо в поле и пропали. Еще было несколько заморозков - в апреле и в начале мая. Ранние ягоды вымерзли полностью, а выжившие, добили дожди. Поэтому и такая цена", - рассказывает Ярослав.
В этом году на ягодной ферме Ярослава розничная цена клубники - 100 гривен. В прошлом году это было 50-60 грн. То есть цена выросла вдвое.
Прогноз фермера не слишком оптимистичен: "Ягод очень и очень мало. Подходят средние сорта, но ситуация не улучшится"
.
Не лучше ситуация с урожаем клубники и в Киевской области. В фермерском хозяйстве "Супергерой" на Киевщине около 7 га клубники, 6 из них пострадали от заморозков, остался один, который также пострадал, но меньше.
"Ранняя клубника сильно пострадала этой весной. Ягод очень мало, они другого качества, ее сбора не будет. Цветет и завязывается поздняя ягода. Мы очень в нее верим и ждем", - говорят в этом хозяйстве.
Анастасия из "Супергероя" рассказывает, что ее хозяйство не планировало повышать цену на клубнику по сравнению с прошлогодней, которая достигала 80-95 грн.
"Но никто не ожидал таких потерь. Ориентировочная цена в диапазоне 120-130 грн за килограмм клубники"
, - добавляет она.
Засохла, замерзла, сгнила
Во Всеукраинском аграрном совете объясняют, что дороговизна клубники в этом сезоне связана с погодными условиями.
"Когда вносили материал, земля была сухой. Когда сходил цветочек - заморозки. Последний удар по клубнике, которая родила, нанесли дожди, накрывшие всю территорию Украины", - рассказывает исполнительный директор совета Денис Марчук.
Это привело к потере значительного количества клубники. В это время, когда ее должно быть больше на рынке и цена должна быть доступной, клубники мало и она дорогая.
"В июне прошлого года клубника стоила 50-60 грн за кг. Сейчас держится цена от 80 до 100 грн"
, - рассказывает эксперт.
Председатель Общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко тоже прогнозирует, что в этом году вала клубники не будет.
"По некоторым регионам сбор урожая может сократиться на 40% и более"
, - добавляет эксперт.
То же самое можно наблюдать и по черешни, отмечает Денис Марчук.
"Мы ее потеряли еще в тот период апреля, когда были заморозки. Запорожская область, которая является лидером по сбору черешни, много недополучит", - заключает эксперт.
Представитель Всеукраинской аграрной совета также указывает на то, что пострадали не только ягоды, такие как клубника, но и косточковые фрукты.
Не стоит ожидать, что на рынках можно будет купить сочные абрикосы, сливы, вишни по приемлемой цене.
"Недостаток будет замещаться импортом, а импорт не может быть дешевым"
, - объясняет Марчук.
По его словам, потери урожая из-за погодных условий есть и в Европе. Конечно, еще будет урожай из местных домохозяйств, но это не будет урожай уровня прошлого года, добавляет эксперт.
Но надежда есть
Несмотря на дорогую несладкую клубнику и неутешительные прогнозы экспертов, владелец фермерского хозяйства "ФайнаBerry" имеет для всех любителей хорошую новость - цена на ягоду идет вниз.
"Ранняя ягода была дорогой из-за погодных условий - мороз и град - которые забрали значительную часть урожая и фермеры понесли потери"
"Из-за чрезмерного количества влаги ягода стала мягкой и нежной, поэтому она не может долго стоять и ее начнут выбрасывать или продавать по более низкой цене", - рассказывает Николай Стецькив.
, - добавляет фермер и выражает надежду на урожай средней клубники.
По его словам, адекватная цена на клубнику должна колебаться в пределах 50-60 грн.
"Тогда это цена, которая позволяет фермеру зарабатывать. Другие цены, которые были в предыдущие годы, - 25-30 грн - не объективны", - говорит он.
Он объясняет, что фермерство не является дешевым, наоборот, очень затратным в ресурсе.
"Люди должны быть готовы, что с годами ягода будет расти в цене"
, - говорит фермер.
"Не надо паниковать или отчаиваться, что фермеры с ума посходили, фермеры просто хотят выжить"
, - объясняет Николай Стецькив.