Грозы и град: жителей Житомирщины предупреждают об ухудшении погоды

Областной центр по гидрометеорологии предупреждает о грозах на территории Житомирской области (метеорологическое явление I уровня опасности).
Так, днем 23 июня по области и в Житомире ожидается сильный дождь, гроза, в отдельных районах области град (I уровень опасности, желтый).
Управление ГСЧС Украины в Житомирской области напоминает правила безопасности во время грозы
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- если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов и стен, у которых растут деревья;
- если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд;
- если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты;
- если вы оказались в поле - найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубление, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост;
- если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь - это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.
Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, следует немедленно их отключить.
Как сообщал «Журнал Житомира
», из-за грозы на Житомирщине 47 населенных пунктов остались без света
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