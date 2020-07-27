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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 27 » 10:55:39

Ливни и грозы: синоптики предупреждают о непогоде в Житомирской области

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Ливни и грозы: синоптики предупреждают о непогоде в Житомирской области

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям и синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине на понедельник, 27 июля.

По данным Украинского гидрометцентра, в западных, южных, а также в Житомирской области ожидаются грозы.



При грозах возможны шквалы 15-20 м/с.

В южной части страны местами ожидаются значительные дожди (I уровень опасности, желтый).


Правила безопасности во время грозы

 
  • если вы находитесь на улице, избегайте высоких деревьев, металлических заборов и стен, у которых растут деревья;
  • если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. Держитесь подальше от электроприборов, антенн, проводов - все они притягивают разряд;
  • если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышении. Обратите внимание на местность: если на деревьях заметны следы от попадания молнии, следовательно, почва вокруг имеет высокую проводимость электричества, и молния бьет туда постоянно. Дуб, тополь, сосна и ель наиболее уязвимы для разрядов электричества, меньше всего - ива, клен и кусты;
  • если вы оказались в поле - найдите углубление в земле. Оно должно быть сухим - влажная земля сильнее проводит электричество. Если поблизости нет сухого углубление, спрячьтесь в мокрой земле, но не ложитесь в полный рост;
  • если гроза застала вас во время прогулки на велосипеде или мотоцикле, срочно остановитесь - это опасно. Когда вы находитесь в автомобиле, опасность вам не грозит. Но не забудьте снять все металлические антенны с поверхности машины, которые могут привлекать разряды.

Запомните: все электрические приборы, в частности мобильные телефоны, являются своеобразными приемниками для шаровых молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, следует немедленно их отключить.
Тэги: Житомирская область, гроза, непогода
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