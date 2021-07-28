Непогода в Житомирской области обесточила 15 населенных пунктов

Вечером 27 июля в Украине бушевала непогода. 28 июля стало известно, что шквальный ветер обесточил более 60 населенных пунктов в 5 областях. В частности, в Житомирской области без света остались 15 населенных пунктов.
Об этом сообщает
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7 ч. 28 июля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 65 населенных пунктов в 5 областях (Львовская - 18, Киевская - 16, Житомирская - 15, Донецкая - 10 и Черниговская - 6)", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
28 июля областное управление Государственной службы Украины по ЧС предупреждает
жителей Житомирщины об очередном осложнении погодных условий.
Ожидается кратковременный дождь, местами гроза, днем в отдельных районах - град. Ветер западный, 7-12 м/с. При грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.