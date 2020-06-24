Паводок на западе Украины: подтоплено более 4000 жилых домов и повреждено 400 км автодорог. ФОТО

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Мощные потоки на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7м – это уровень стихии 2008 года", – отметил Арсен Аваков.

"Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7. Также в "Укрпочте" из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий к отдельным районам, но все обязательно будет доставлено. Говорят, что у природы нет плохой погоды, но, как видите, бывает разное. Берегите себя!" – подчеркнул Криклий.