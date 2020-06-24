Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 24.06.2020    17:11:55
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 24 » 15:17:57

Паводок на западе Украины: подтоплено более 4000 жилых домов и повреждено 400 км автодорог. ФОТО

Сегодня, 15:38:57 450 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Паводок на западе Украины: подтоплено более 4000 жилых домов и повреждено 400 км автодорог. ФОТО

 Из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды, а жителей некоторых областей в любой момент могут вынудить эвакуироваться из-за рек, которые вышли из берегов, передает OBOZREVATEL.
 

Ивано-Франковская область


Из-за стихии пострадали жители 15 районов Прикарпатья в Ивано-Франковской области. В 165 населенных пунктах затопило более 4,5 тысячи жилых домов, разрушено около 110 км автодорог и 90 мостов, еще 130 повреждено.



Кроме того, было нарушено транспортное сообщение с десятками населенных пунктов Верховинского района. Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с помощью вертолета доставили его жителям 2 150 кг продуктов питания.
 

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Мощные потоки на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7м – это уровень стихии 2008 года", – отметил Арсен Аваков.




В Ивано-Франковской области от стихии погибли три человека. Один – пропал без вести.

По словам руководителя службы автомобильных дорог Василия Буджака, в Ивано-Франковской области повреждены все дороги государственного значения.



"Все дороги государственного значения повреждены, подтоплены, а некоторые участки и разрушены. Но мы работаем круглосуточно... Проезд практически по всем дорогам государственного значения обеспечиваем", – заявил он в эфире телеканала "Украина24".
 

Закарпатская область


Тут в результате интенсивных дождей затопило 70 домохозяйств. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших. Сотрудники ГСЧС уже откачали около 21 тысячи кубометров воды.



В поселке Ясиня Раховского района потоки воды полностью разрушили часть дороги. На ее месте образовался огромный провал. Соответствующее видео опубликовал очевидец ЧП Любомир Мельничук в Facebook. Местные жители вынуждены обходить дыру, чтобы добраться на другую сторону.
 
 

Черновицкая область


В ночь на среду, 24 июня, уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук, данные также опубликовали на сайте Укргидрометцентра.

"Напоминаю, что критической является отметка выше 5 метров", – отметил Осачук.

По состоянию на пять утра вода в реке поднялась до 545 сантиметров. Жителям региона грозит эвакуация.



На утро затопленными оставались 15 населенных пунктов в Черновицкой области. Работники ГСЧС спасли 60 человек, в том числе 11 детей, и обеспечили питьевой водой два населенных пункта. На случай ухудшения ситуации там приведены в готовность 123 единицы специальной техники.



Поток воды разрушил опоры под газопроводами, проходящими над рекой Черемош в Черновицкой области. Как сообщило в Facebook АО “Черновцыгаз”, пришлось прекратить доставку газа для 5,5 тыс. потребителей в 18 населенных пунктах.



Наиболее повреждены отводки магистральной трубы в Выжницком и Кицманском районах, где произошло подтопление населенных пунктов и вымывание почв из целых участков подземных газопроводов. Степень ущерба, нанесенного критической инфраструктуре области, выясняется.
 

Разрушена железная дорога


Министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook написал, что наводнение на Прикарпатье привело также к разрушению железной дороги.

По его словам, повреждена железнодорожная инфраструктура на перегоне Яремче – Микуличин и Микуличин – Ворохта. В связи с этим 23 июня было временно остановлено движение пригородных поездов №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск. Министр добавил, что работы по ликвидации последствий стихии проводит Ивано-Франковская дистанция пути, а на дорогах – дорожные службы вместе с подрядчиками.


 

"Больше всего от наводнения пострадали дороги Н-09 и Р-24. Работы не останавливаются ни на минуту. Мы на связи 24/7. Также в "Укрпочте" из-за непогоды были проблемы с доставкой пенсий к отдельным районам, но все обязательно будет доставлено. Говорят, что у природы нет плохой погоды, но, как видите, бывает разное. Берегите себя!" – подчеркнул Криклий.


Из-за дождя также пострадали Кировоградская, Винницкая, Полтавская, Львовская, Одесская и Ривненская области.
 

Реакция властей на ЧП


Рано утром 24 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков по поручению президента Украины Владимира Зеленского вылетели на Прикарпатье для координации действий местных властей в борьбе с непогодой, сообщили в Telegram-канале премьера.


 

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковскую область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", – написал Шмыгаль.


Министр внутренних дел отметил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.
 

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", – сказал Аваков.


В 14:00 началось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологичной безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой рассмотрят вопрос выделения денег для преодоления последствий стихии.

Тэги: паводок, Западная Украина, непогода
Комментариев: 5
ciklumig
1 НеВажно (ciklumig)   • 15:41:10, Сегодня [Материал]
0

Может харэ леса вырубать?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 15:57:41, Сегодня [Материал]
+1

Їх то вирубають, але для злив такого маштабу не допомогло б. Зносило і дерева разом з грунтом під ними, і валуни і дороги. Як підтвердження цього можна глянути як затопило наших сусідів, я ж думаю у них то вже не так розпилюють ліс, а проблеми такі самі.

https://youtu.be/ENjMHenUoOk

https://youtu.be/0SOGMSLKE9s
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:40:05, Сегодня [Материал]
0

Потому и сносило, что было куда - леса нет. Корни одного дерева удерживают 1.5 куба воды. А 1 КВ.м мха удерживает 4 л воды. 1 га леса удерживает 40 тонн воды только за счёт мха, а если на этом гектаре стоит ещё сотня деревьев - это ещё 15 тонн. Итого один га леса способен удерживать до 55 кубов воды.
zt-gregori
3 Ігор (zt-gregori)   • 16:13:06, Сегодня [Материал]
+1

ліс, на жаль, це не чарівна "губка". так, його вирубка впливає на те, що вода не затримується і безперешкодно стікає схилами. але те що ми бачимо зараз - комплексна проблема.

Діденко описала головні причини: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/3535764433120176
starix
5 max starkov (starix)   • 16:42:14, Сегодня [Материал]
-2

"тривалий час розташовувалась циклонічна депресія"

советую перестать читать ахинею :)
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus