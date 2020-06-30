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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 30 » 12:02:20

На проспекте Мира мотоцикл столкнулся с двумя машинами: фото с места ДТП

Сегодня, 12:18:20 894 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На проспекте Мира мотоцикл столкнулся с двумя машинами: фото с места ДТП

 В Житомире водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с двумя авто. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 июня на проспекте Мира.

Об этом "Журналу Житомира" рассказали в полиции Житомирской области.
 

"Водитель автомобиля Daewoo, 29-летний житомирянин, двигался по проспекту Мира и осуществлял маневр поворота. В это время водитель мотоцикла Honda, 34-летний житель Емильчинского района, который двигался в попутном направлении, потерял управление, совершил касательное столкновение с Daewoo, а потом столкнулся с автомобилем Volkswagen", - отмечают правоохранители.


В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.

Остальные участники происшествие обошлись без травм, пострадали только их транспортные средства.



Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:27:43, Сегодня [Материал]
+3

Хороший, наверное, был мотоцикл.
danza
2 Светлана (danza)   • 15:27:56, Сегодня [Материал]
0

... и громкий...
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:29:32, Сегодня [Материал]
0

хонда грузовиков не делает....
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