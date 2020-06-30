На проспекте Мира мотоцикл столкнулся с двумя машинами: фото с места ДТП

В Житомире водитель мотоцикла не справился с управлением и столкнулся с двумя авто. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 29 июня на проспекте Мира.
Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в полиции Житомирской области.
"Водитель автомобиля Daewoo, 29-летний житомирянин, двигался по проспекту Мира и осуществлял маневр поворота. В это время водитель мотоцикла Honda, 34-летний житель Емильчинского района, который двигался в попутном направлении, потерял управление, совершил касательное столкновение с Daewoo, а потом столкнулся с автомобилем Volkswagen", - отмечают правоохранители.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу.
Остальные участники происшествие обошлись без травм, пострадали только их транспортные средства.