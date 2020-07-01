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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 1 » 11:47:20

Жителей Житомирщины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

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Жителей Житомирщины предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

 1-2 июля на большей части территории Житомирской области ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 3 июля - высокая (4 класса), в южных и северо-восточных районах - чрезвычайная (5 класса).

Об этом предупреждает Житомирский областной центр по гидрометеорологии.

Спасатели напоминают о соблюдении требований пожарной безопасности при нахождении в природных экосистемах, ведь большинство пожаров возникают из-за человеческого фактора. Опрометчиво выброшенный окурок или непогашенная спичка приводят к возникновению масштабных пожаров, которые уничтожают жилые дома, животные, гектары зеленых насаждений и создают серьезную угрозу для жизни и здоровья людей.

Помните, что разведение огня в сухую и ветреную погоду имеет крайне негативные последствия! Такие действия приводят к мгновенному распространению огня на значительные площади.
 
  • Не сжигайте мусор на приусадебных участках!
  • Не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками!
  • Следите, чтобы дети не играли с огнем!
  • Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, свалках - немедленно звоните по телефону «101».
Тэги: пожар, Житомирщина, жара
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