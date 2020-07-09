16 школ Житомирской области получат современные столовые и новое меню

«Житомирская область является пилотным регионом в Украине в новом проект по здоровому питанию в учреждениях среднего образования. На новое современное оборудование для столовых из государственного бюджета направляется более 13 млн грн. Эти средства должны быть использованы для приобретения качественного и высокотехнологичного кухонного оборудования. Из областного бюджета 1,7 млн грн направят на ремонт залов для питания, чтобы детям было приятно там есть», - рассказала заместитель председателя ОГА Вера Рогова.