16 школ Житомирской области получат современные столовые и новое меню

Житомирская область стала пилотным регионом в Украине в новом проекте «Качественное питание - счастливый ребенок - здоровая нация». Поэтому в 16 учреждениях среднего образования будут созданы современные столовые с новой кухонной техникой, новым меню и обновленными залами для питания школьников.
Как сообщили «ЖЖ
» в Житомирской облгосадминистрации, на реализацию проекта из госбюджета направляется более 13 млн грн.
«Житомирская область является пилотным регионом в Украине в новом проект по здоровому питанию в учреждениях среднего образования. На новое современное оборудование для столовых из государственного бюджета направляется более 13 млн грн. Эти средства должны быть использованы для приобретения качественного и высокотехнологичного кухонного оборудования. Из областного бюджета 1,7 млн грн направят на ремонт залов для питания, чтобы детям было приятно там есть», - рассказала заместитель председателя ОГА Вера Рогова.
В пилотный проект вошли такие учебные заведения:
- Романовская гимназия Романовского района;
- Барановский лицей №1 Барановского района;
- Глыбочицкий лицей Житомирского района;
- Городницкая ООШ I-III ступеней Новоград-Волынского района;
- Житомирская общеобразовательная школа I-III ступеней №30;
- Емильчинское заведение общего среднего образования I-III ступеней №1 Емильчинского района;
- Иршанский учебно-воспитательный комплекс «Гимназия - дошкольное учебное заведение» Хорошевского района;
- Опорное учебное заведение «Миропольская гимназия» Романовского района;
- Олевская общеобразовательная школа I-III ступеней №3 Олевского района;
- Опорное учебное заведение «Овручское заведение общего среднего образования I-III ступеней №1» Овручского района;
- Попельнянский лицей Попельнянского района;
- Опорное общеобразовательное учебное заведение «Радомышльская гимназия» Радомышльского района;
- Опорное учебное заведение «Словечанская ООШ I-III ступеней» Овручского района;
- Песковская ООШ I-III ступеней Житомирского района;
- Хорошевский лицей №1 Хорошевского района;
- Опорное учебное заведение «Червоненская ООШ I-III ступеней Червноненского поселкового совета» Андрушевского района.
Напомним, в житомирской школе №30 капитально отремонтируют помещение столовой. Общая смета проекта составит почти 3,9 млн грн
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