В Житомирскую область из Беларуси по «левым» документам пытались ввезти 8 авто. ФОТО

"Автовоз, загруженный восемью автомобилями, прибыл в пункт пропуска "Выступовичи" со стороны Беларуси. Водитель автовоза, как представитель по доверенности получателей этих транспортных средств, заполнил пассажирские таможенные декларации на каждый из них и, вместе с пакетом документов, предоставил для таможенного оформления. Однако, по всем декларациях сработала система анализа рисков относительно возможного занижения стоимости автомобилей. Это предположение подтвердил ответ белорусских коллег. По информации Гомельской таможни, при пересечении таможенной границы в Беларуси им были предоставлены совсем другие документы", - информирует таможенная служба.