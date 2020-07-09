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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 9 » 13:36:03

В Житомирскую область из Беларуси по «левым» документам пытались ввезти 8 авто. ФОТО

Сегодня, 14:01:03 1065 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирскую область из Беларуси по «левым» документам пытались ввезти 8 авто. ФОТО

 В Житомирской области на границе с Беларусью таможня изъяла 8 автомобилей, которые пытались ввезти в Украину по поддельным документам.

Об этом сообщает Киевская таможня Гостаможслужбы.
 

"Автовоз, загруженный восемью автомобилями, прибыл в пункт пропуска "Выступовичи" со стороны Беларуси. Водитель автовоза, как представитель по доверенности получателей этих транспортных средств, заполнил пассажирские таможенные декларации на каждый из них и, вместе с пакетом документов, предоставил для таможенного оформления. Однако, по всем декларациях сработала система анализа рисков относительно возможного занижения стоимости автомобилей. Это предположение подтвердил ответ белорусских коллег. По информации Гомельской таможни, при пересечении таможенной границы в Беларуси им были предоставлены совсем другие документы", - информирует таможенная служба.


Таможенники установили несовпадения, как по заявленной стоимости авто, так и по покупателям, продавцам, номерам документов и их внешнего вида.

Таким образом по каждому случаю составлен протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, санкция которой предусмотрена конфискация автомобилей и штраф в размере 100% их стоимости.



Тэги: Житомирская область, конфискация, таможня
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