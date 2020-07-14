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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 14 » 12:55:06

В Украине легализовали игорный бизнес: что изменится

Сегодня, 13:14:06 1333 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине легализовали игорный бизнес: что изменится

 Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Законопроект №2285-д во втором чтении поддержали 248 народных депутатов.

Как информирует "Экономическая Правда", депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса. 

В Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр: 
 
  • азартных игр в игорных заведениях казино; 
  • азартных игр казино в сети интернет; 
  • букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет; 
  • азартных игр в залах игровых автоматов; 
  • азартных игр в покер в сети интернет. 

Залы игровых автоматов разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино - в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.

Букмекерские пункты предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.

Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.

Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете. 

Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).
Тэги: Верховная Рада, игорный бизнес
Комментариев: 6
priatel
1 Андрей (priatel)   • 14:21:15, Сегодня [Материал]
+8

Как же нам не хватало казино...Ну вот теперь точно заживем на полную катушку.
Marine
2 Руслана (Marine)   • 14:32:52, Сегодня [Материал]
+4

Как мы жили без этого?
Чем заняты наши "слуги", товарищи работать начинайте, а то как Янукович бежать будете.
Gerhadriger
3 Dark (Gerhadriger)   • 14:33:18, Сегодня [Материал]
+2

"...а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания)." Так на таких и держится вся эта "движуха."
bender123
4 vasya (bender123)   • 15:14:53, Сегодня [Материал]
+6

а что там про легализацию проституции?? ещё её нужно легализировать.. потом уже к наркотикам можно переходить.. надеюсь Зе успеет все сделать
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 16:02:14, Сегодня [Материал]
+1

Мудаки зеленые
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:43:08, Сегодня [Материал]
0

Судячі з того що зірки на готелях малюють самі власники на свій розсуд, то ігрових залів у нас буде як "лотерей" не меньше. До того ж всі ці зали дозволяється розміщувати у житлових кварталах (лише щоб до навчального закладу було не меньше 500м)- тому у мешканців поручь нічне життя буде "веселим" і кримінальним. Вангую що і ті приписи з кількістью номерів та індефікацією клієнтів ніхто перевіряти не буде. Легалізувати це все треба, але як завжди все це буде працювати "по семах" і ріки грошей у бюджет ніхера не потечуть.
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