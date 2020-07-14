В Украине легализовали игорный бизнес: что изменится

Верховная Рада приняла законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса. Законопроект №2285-д во втором чтении поддержали 248 народных депутатов.
Как информирует "Экономическая Правда
", депутаты "Слуги народа" отдали 224 голоса "за", "За будущее" - 4 голоса, "Доверие" - 18 голосов, внефракционные - 2 голоса. "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Голос" - ни одного голоса.
В Украине разрешается организовывать и проводить такие виды деятельности в сфере организации и проведения азартных игр:
Залы игровых автоматов
- азартных игр в игорных заведениях казино;
- азартных игр казино в сети интернет;
- букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;
- азартных игр в залах игровых автоматов;
- азартных игр в покер в сети интернет.
разрешается размещать в гостиницах с 3-5 звездами. Казино
- в отелях категории "пять звезд" с номерным фондом не менее 100 номеров (для Киева - не менее 150 номеров), загородных комплексах отдыха общей площадью не менее 10 000 кв. м и специальных территориальных игорных зонах, созданных по решению правительства.
Букмекерские пункты
предложено размещать в гостиницах 3-5 звезд с номерным фондом не менее 25 номеров (для Киева - не менее 50 номеров), а также на ипподромах.
Организаторами азартных игр могут быть исключительно юрлицо-резидент Украины.
Среди прочего, организаторы азартных игр должны обеспечить идентификацию игрока и посетителя игорного заведения. То же самое касается игроков в интернете.
Организаторы не должны допускать к участию в играх тех, кому ограничен доступ к ним, а также тех, у кого выраженная зависимость (лудомания).
Чем заняты наши "слуги", товарищи работать начинайте, а то как Янукович бежать будете.