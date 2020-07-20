Комунальщики испортили вид одну из достопримечательностей Житомира – плоский дом. ФОТО

В центре Житомира возле «плоского дома», который еще известен как «дом-сердце», коммунальные службы установили посреди тротуара бетонный столб и испортили вид на одну из достопримечательностей города.
Об этом на своей Facebook-странице сообщила Людмила Зубко
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«Наверное, есть очень уважительная причина для того, чтобы поставить столб посреди улицы в центре города у Дома Сердца и зарослей во дворе», - написала Зубко.
На ее сообщение отреагировал заместитель городского головы Сергей Кондратюк и в комментарии написал, что Горсвет столб не устанавливал.
Позже он уточнил информацию и отметил, что столб был установлен работниками трамвайно-троллейбусного управления. Будет ли столб стоять там на постоянной основе - пока неизвестно.
Его можно было поставить метра на два ближе к проезжей части, и ничто ничему не мешало бы.