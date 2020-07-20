Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 20.07.2020    20:41:52
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июль » 20 » 15:10:32

Комунальщики испортили вид одну из достопримечательностей Житомира – плоский дом. ФОТО

Сегодня, 15:31:32 2209 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Комунальщики испортили вид одну из достопримечательностей Житомира – плоский дом. ФОТО

 В центре Житомира возле «плоского дома», который еще известен как «дом-сердце», коммунальные службы установили посреди тротуара бетонный столб и испортили вид на одну из достопримечательностей города.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила Людмила Зубко.
 

«Наверное, есть очень уважительная причина для того, чтобы поставить столб посреди улицы в центре города у Дома Сердца и зарослей во дворе», - написала Зубко.


На ее сообщение отреагировал заместитель городского головы Сергей Кондратюк и в комментарии написал, что Горсвет столб не устанавливал.

Позже он уточнил информацию и отметил, что столб был установлен работниками трамвайно-троллейбусного управления. Будет ли столб стоять там на постоянной основе - пока неизвестно.







Тэги: столб, Житомир, коммунальщики, плоский дом
Комментариев: 5
victorio
1 Виктор (victorio)   • 15:54:11, Сегодня [Материал]
+2

чисто по житомирски... грёбаный стыд! Как так можно!?!?!??! Что не новость про комунальщиков так и напрашивается вывод: "комунальное = через жопу"
velcade
2 Санитар (velcade)   • 16:45:48, Сегодня [Материал]
+3

А кондиционеры, провода и сам облезлый фасад "г-жу Зубко" не смущают?
Житич
3 Василий (Житич)   • 16:51:08, Сегодня [Материал]
+5

Меня, как житомирянина и пешехода возмущает даже не столько внешний вид здания, хотя и это важно, а то, что столб стоит посреди тротуара мешая проходу!
Его можно было поставить метра на два ближе к проезжей части, и ничто ничему не мешало бы.
Marine
4 Руслана (Marine)   • 17:22:05, Сегодня [Материал]
+3

Столб по средине тротуара, до такого нужно еще дойти. А есть вообще какие-то нормы? Что за рагули разрешили так его установить?
forsazh
5 Евгений (forsazh)   • 18:22:15, Сегодня [Материал]
+1

Вид дома на фото и так ужасный, на самом деле. Но это не отменяет идиотизм столба по середине тротуара. Рядом есть ещё одно отличное место - между трамвайными колеями, ночью, можно быстренько поставить)))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus