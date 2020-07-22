Полиция усилила меры безопасности на Житомирщине и вывела дополнительные патрули

Национальная полиция Украина после захвата автобуса в Луцке решила усилить меры безопасности в девяти западных областях государства, в том числе и на Житомирщине.
"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", - сообщается на официальной странице Нацполиции.
Правоохранители объясняют, что такие меры осуществляются "с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений".
"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорят в Нацполиции.
Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областные центры выставят мобильные посты.
Во время усиленного патрулирования полицейские будут:
проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;
проверять с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время;
обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства;
обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах.
Напомним, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками. Впоследствии он согласился освободить всех заложников и сдался.
В сети опубликовали кадры задержания террориста. На видеозаписи видно, что мужчина некоторое время стоял рядом с захваченным автобусом, пока к нему не подошли первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, медработник и сотрудник спецслужбы, которые надели на Кривоша наручники. Когда задержанного отвели подальше от места происшествия, к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается "штурм".
Просто у нас цирк какой то, президент видео записывает...еще бы станцевал.... одна пуля и все.