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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Июль » 22 » 08:29:29

Полиция усилила меры безопасности на Житомирщине и вывела дополнительные патрули

Сегодня, 08:30:29 1083 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полиция усилила меры безопасности на Житомирщине и вывела дополнительные патрули

 Национальная полиция Украина после захвата автобуса в Луцке решила усилить меры безопасности в девяти западных областях государства, в том числе и на Житомирщине.

"Для обеспечения безопасности граждан руководство Национальной полиции Украины приняло решение об усилении мер по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей", - сообщается на официальной странице Нацполиции.

Правоохранители объясняют, что такие меры осуществляются "с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, не допустить дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предупреждению террористических проявлений".
 

"Для этого в центральных частях областных центров и в общественных местах, где может находиться значительное количество граждан указанных регионов, обеспечено несение службы полицейскими нарядами. В их состав также вошли военнослужащие Национальной гвардии Украины", - говорят в Нацполиции.


Правоохранители будут патрулировать улицы населенных пунктов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областные центры выставят мобильные посты.

Во время усиленного патрулирования полицейские будут:
 
  • проверять документы у подозрительных лиц и проводить поверхностный осмотр;
  • проверять с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами долгое время;
  • обращать особое внимание на подозрительные вещи и предметы (пакеты, сумки, коробки, ящики), в которых могут быть помещены взрывчатые материалы и взрывные устройства;
  • обеспечивать безопасность дорожного движения на автодорогах.

Напомним, 21 июля, в центре Луцка вооруженный мужчина со взрывчаткой захватил автобус с заложниками. Впоследствии он согласился освободить всех заложников и сдался.

В сети опубликовали кадры задержания террориста. На видеозаписи видно, что мужчина некоторое время стоял рядом с захваченным автобусом, пока к нему не подошли первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль, медработник и сотрудник спецслужбы, которые надели на Кривоша наручники. Когда задержанного отвели подальше от места происшествия, к автобусу подъезжает БТР под взрывы шумовой гранаты и начинается "штурм".
 
Тэги: полиция, терроризм, заложники, Житомирщина
Комментариев: 8
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 09:21:51, Сегодня [Материал]
+4

Имитация бурной деятельности со спектаклями. Я уже об этом писала в комментарии к http://zhzh.info/news/2020-07-17-43489 "В Украине начали съемку комедии о борьбе полиции с житомирской янтарной мафией" Сейчас началась съёмка комедии по борьбе с террористами.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 09:49:36, Сегодня [Материал]
+4

Янтарная мафия это не луцкий террорист, могут и люлей ввалить. И что тогда будет говорить Кирилл Тимошенко?
Atillanta
4 Иванна (Atillanta)   • 10:03:46, Сегодня [Материал]
+2

Снимет блокбастер, типа янтарная мафия-первая кровь.
priatel
3 Андрей (priatel)   • 09:58:04, Сегодня [Материал]
+2

Дело в том,что войны у нас нет,а вот на западной Украине одни террористы и БАНДЕРОВЦЫ...Так давайте будем вводить ЧП на западе,восток то мы все равно профукали и забирать не собираемся...Это конечно все сарказм,но очень печально...
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 12:01:08, Сегодня [Материал]
+1

Да, только на выборах президента что-то на западной Украине только во Львовской области Зе! соснул, а в остальных везде победил. Какие-то бандеровцы уже не те, если верить результатам выборов)
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:08:27, Сегодня [Материал]
+2

Полный автобус СБУшников...12 часов в автобусе ...бабушка Клава от страха крякнула и все ради того чтобы ввести в девяти областях полицейское управление. Я так понял что с демократией покончено?
bobrikov
7 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 14:08:46, Сегодня [Материал]
+2

я вот смотрел как этот "террорист" в автобусе сидел рядом с водителем и думал... снайпер одна пуля и все по домам....
Просто у нас цирк какой то, президент видео записывает...еще бы станцевал.... одна пуля и все.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:30, Сегодня [Материал]
+2

Скажут что учения были антитерорестические. А режисера на пенсию отправят
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