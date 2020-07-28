В Житомирской области завершается строительство 80-метрового моста. ФОТО

В Житомирской области в пограничной зоне с Беларусью заканчивают строительство моста через реку Желонь. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог Житомирщины.
"Постепенно подходит к концу строительство моста через реку Желонь, вблизи Республики Беларусь, километр 3 + 824 пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Уже получил дорожное покрытие основной проезд искусственного сооружения, который отделяется от тротуаров бортовым камнем"
, - говорится в сообщении
.
Также на днях будут заасфальтированы подъезды к мосту.
Объект находится на четвертом километре пути М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Мост имеет длину 79 метров, предварительная стоимость строительства - 16 миллионов гривен
.
Напомним, в Новоград-Волынском районе Житомирской области с 20 июля на ремонт закрыли мост
.