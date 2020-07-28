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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Июль » 28 » 14:58:34

Горсовет запустил программу финподдержки житомирского бизнеса, который пострадал во время пандемии

Сегодня, 15:21:11 459 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет запустил программу финподдержки житомирского бизнеса, который пострадал во время пандемии

 Городской совет вместе с "Укргазбанком" запускают в Житомире программу финансовой поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан сегодня, 28 июля.

По информации мэрии, финансовая поддержка будет предоставляться местному бизнесу на компенсацию процентов, уплаченных по кредитам на пополнение оборотных средств, реализацию мероприятий по расширению и обновление производственных мощностей.
 

"Это важный шаг для поддержки местного бизнеса. Мы понимаем, что бизнес оказался в сложных условиях во время эпидемии. Вместе с Укргазбанком мы предлагаем программу финансовой поддержки и развития местного бизнеса. Город берет на себя компенсацию части процентов по кредитам, которые будет предоставлять Укргазбанк. Фактически бизнес получает возможность кредитоваться под 6% годовых (в гривне). Мы приглашаем и другие банки присоединиться к такой инициативе. Кроме этого, в настоящее время, мы рассматриваем возможность и планируем объединить местную программу финансовой поддержки с государственной программой 5-7-9, это позволит сделать финансовые ресурсы для предпринимателей Житомирской ОТГ еще более доступными", - отмечает городской голова Сергей Сухомлин.




Согласно условиям программы финансовой поддержки субъекты микропредпринимательства и малого предпринимательства, зарегистрированные на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады, могут получить возмещение уплаченных процентов в размере до 150 тыс. грн в год.

Вместе с тем, такие субъекты хозяйствования должны соответствовать совокупности критериев:
 
  • до момента введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не имели просроченной задолженности по выплате заработной платы, задолженности перед бюджетами всех уровней, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования;
  • размер среднемесячной заработной платы штатных работников составляет не менее 120% законодательно установленного размера минимальной заработной платы.

С подробными условиями получения финансовой поддержки и порядком ее предоставления можно ознакомиться по ссылке.
Тэги: горсовет, бизнес, Житомир, кредит
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 21:58:31, Сегодня [Материал]
0

Эта программа противоречит сама себе. Если взять этот кредит и снова введут карантин, то где брать деньги чтобы возвращать кредит? Входить в новую программу для погашения кредита который был взят для погашения кредита?
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