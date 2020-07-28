Горсовет запустил программу финподдержки житомирского бизнеса, который пострадал во время пандемии

Городской совет вместе с "Укргазбанком" запускают в Житомире программу финансовой поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства. Соответствующий договор о сотрудничестве был подписан сегодня, 28 июля.
По информации мэрии, финансовая поддержка будет предоставляться местному бизнесу на компенсацию процентов, уплаченных по кредитам на пополнение оборотных средств, реализацию мероприятий по расширению и обновление производственных мощностей.
"Это важный шаг для поддержки местного бизнеса. Мы понимаем, что бизнес оказался в сложных условиях во время эпидемии. Вместе с Укргазбанком мы предлагаем программу финансовой поддержки и развития местного бизнеса. Город берет на себя компенсацию части процентов по кредитам, которые будет предоставлять Укргазбанк. Фактически бизнес получает возможность кредитоваться под 6% годовых (в гривне). Мы приглашаем и другие банки присоединиться к такой инициативе. Кроме этого, в настоящее время, мы рассматриваем возможность и планируем объединить местную программу финансовой поддержки с государственной программой 5-7-9, это позволит сделать финансовые ресурсы для предпринимателей Житомирской ОТГ еще более доступными", - отмечает городской голова Сергей Сухомлин.
Согласно условиям программы финансовой поддержки субъекты микропредпринимательства и малого предпринимательства, зарегистрированные на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады, могут получить возмещение уплаченных процентов в размере до 150 тыс. грн в год.
Вместе с тем, такие субъекты хозяйствования должны соответствовать совокупности критериев
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- до момента введения ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 не имели просроченной задолженности по выплате заработной платы, задолженности перед бюджетами всех уровней, Пенсионным фондом Украины, фондами общеобязательного государственного социального страхования;
- размер среднемесячной заработной платы штатных работников составляет не менее 120% законодательно установленного размера минимальной заработной платы.
С подробными условиями получения финансовой поддержки и порядком ее предоставления можно ознакомиться по ссылке
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