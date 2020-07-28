Горсовет запустил программу финподдержки житомирского бизнеса, который пострадал во время пандемии

"Это важный шаг для поддержки местного бизнеса. Мы понимаем, что бизнес оказался в сложных условиях во время эпидемии. Вместе с Укргазбанком мы предлагаем программу финансовой поддержки и развития местного бизнеса. Город берет на себя компенсацию части процентов по кредитам, которые будет предоставлять Укргазбанк. Фактически бизнес получает возможность кредитоваться под 6% годовых (в гривне). Мы приглашаем и другие банки присоединиться к такой инициативе. Кроме этого, в настоящее время, мы рассматриваем возможность и планируем объединить местную программу финансовой поддержки с государственной программой 5-7-9, это позволит сделать финансовые ресурсы для предпринимателей Житомирской ОТГ еще более доступными", - отмечает городской голова Сергей Сухомлин.