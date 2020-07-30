Никитин будет руководить КП «Житомирводоканал» еще 2 года - распоряжение мэра

Андрей Никитин продолжит руководить коммунальным предприятием «Житомирводоканал». Соответствующее распоряжение 28 июля подписал городской голова Сергей Сухомлин.
Согласно документу, контракт продлили на 2 года, до августа 2022 года.
«Рассмотрев представление заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Кондратюка С.Н. от 20.07.2020 №66/408, заявление Никитина А.Н., согласно статье 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и статьи 65 Хозяйственного кодекса Украины: Заключить с директором коммунального предприятия «Житомирводоканал» Житомирского городского совета Никитиным Андреем Николаевичем контракт на срок с 11 августа 2020 года по 11 августа 2022 года»
, - говорится в распоряжении.
Как сообщал «Журнал Житомира
», житомирский водоканал в настоящий момент переживает масштабную реконструкцию и обновление
: осуществляет модернизация очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей.