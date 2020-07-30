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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июль » 30 » 10:25:55

Никитин будет руководить КП «Житомирводоканал» еще 2 года - распоряжение мэра

Сегодня, 10:43:55 433 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Никитин будет руководить КП «Житомирводоканал» еще 2 года - распоряжение мэра

 Андрей Никитин продолжит руководить коммунальным предприятием «Житомирводоканал». Соответствующее распоряжение 28 июля подписал городской голова Сергей Сухомлин.

Согласно документу, контракт продлили на 2 года, до августа 2022 года.

«Рассмотрев представление заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Кондратюка С.Н. от 20.07.2020 №66/408, заявление Никитина А.Н., согласно статье 42 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и статьи 65 Хозяйственного кодекса Украины: Заключить с директором коммунального предприятия «Житомирводоканал» Житомирского городского совета Никитиным Андреем Николаевичем контракт на срок с 11 августа 2020 года по 11 августа 2022 года», - говорится в распоряжении.



Как сообщал «Журнал Житомира», житомирский водоканал в настоящий момент переживает масштабную реконструкцию и обновление: осуществляет модернизация очистных сооружений канализации, очистных сооружений воды, а также водопроводных сетей.
Тэги: Никитин, контракт, водоканал
Комментариев: 2
Karab
1 Сергей (Karab)   • 11:05:06, Сегодня [Материал]
+1

Пусть какашки свои с Тетерева пособирает и тогда руководит. За такое срок дают, а не продлевают контракт. Это уже не первый случай.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:24:55, Сегодня [Материал]
0

а довольный какой, как будто надо всеми смеется)
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