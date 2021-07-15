В Житомире протестующие требовали уволить директора водоканала Никитина. ФОТО

15 июля в Житомире под стенами городского совета состоялась акция протеста с требованием уволить руководителя коммунального предприятия "Житомирводоканал" Андрея Никитина.
Об этом сообщило "Суспільне
" со ссылкой на организатора акции протеста Сергея Ткачука. По его словам, митингующие требуют отставки Андрея Никитина по ряду причин.
"Основное требование - это отставка руководителя КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина. Причины - низкое качество воды, частые порывы и отключения, а также коррупционный скандал", - сказал Сергей Ткачук.
Фото: Суспільне
К протестующим вышел заместитель житомирского городского головы Сергей Кондратюк. По его словам, сейчас идет служебное расследование, которое должно установить был ли причастен директор водоканала к коррупционным действиям.
"Проводится служебное расследование в отношении должностных лиц "Житомирводоканала". Если общественность доверила нам контролировать работу водоканала, то именно исполнительные органы власти и будут контролировать эту работу. Сегодня в комиссии, которая занимается расследованием, присутствуют также и представители общественности", - рассказал Сергей Кондратюк.
Как сообщалось, в Житомире на взятке 350 тыс. гривен
задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Сухомлин инициировал ревизию КП, директора отстранили от должности
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