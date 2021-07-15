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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 15 » 17:40:39

В Житомире протестующие требовали уволить директора водоканала Никитина. ФОТО

Вчера, 17:40:39 772 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире протестующие требовали уволить директора водоканала Никитина. ФОТО

 15 июля в Житомире под стенами городского совета состоялась акция протеста с требованием уволить руководителя коммунального предприятия "Житомирводоканал" Андрея Никитина.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на организатора акции протеста Сергея Ткачука. По его словам, митингующие требуют отставки Андрея Никитина по ряду причин.
 

"Основное требование - это отставка руководителя КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина. Причины - низкое качество воды, частые порывы и отключения, а также коррупционный скандал", - сказал Сергей Ткачук.




Фото: Суспільне


К протестующим вышел заместитель житомирского городского головы Сергей Кондратюк. По его словам, сейчас идет служебное расследование, которое должно установить был ли причастен директор водоканала к коррупционным действиям.
 

"Проводится служебное расследование в отношении должностных лиц "Житомирводоканала". Если общественность доверила нам контролировать работу водоканала, то именно исполнительные органы власти и будут контролировать эту работу. Сегодня в комиссии, которая занимается расследованием, присутствуют также и представители общественности", - рассказал Сергей Кондратюк.


Как сообщалось, в Житомире на взятке 350 тыс. гривен задержали чиновника КП "Житомирводоканал". Сухомлин инициировал ревизию КП, директора отстранили от должности.
Тэги: Никитин, водоканал, протест
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