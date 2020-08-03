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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 3 » 14:41:20

Поэзия в рисунках: в селе на Житомирщине появился 100-метровый мурал. ФОТО

Вчера, 14:57:20 886 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Поэзия в рисунках: в селе на Житомирщине появился 100-метровый мурал. ФОТО

 В Житомирской области нарисовали мурал длиной 100 метров по мотивам поэзии Леси Украинки и Лины Костенко. Огромный рисунок находится в Ружинском районе.

Об этом 3 августа сообщил Житомирский областной туристический информационный центр.
 

"В Житомирской области создали 100-метровый мурал по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки и поэзии Лины Костенко. Мурал можно увидеть в селе Немиринцы Ружинского района", - говорится в сообщении.


Отмечается, что мурал создали ученики местной школы вместе с командой житомирской художницы Анастасии Сладковской.

Как сообщал "Журнал Житомира", недавно на Михайловской в ​​Житомире презентовали мурал на любовную тематику, совмещенную с петриковской росписью. Его также рисовала Анастасия Сладковская.











Тэги: Житомирщина, мурал
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 16:18:48, Вчера [Материал]
-2

Зае...ись!
Заживут теперь селяне!!!)))
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