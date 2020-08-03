Поэзия в рисунках: в селе на Житомирщине появился 100-метровый мурал. ФОТО

В Житомирской области нарисовали мурал длиной 100 метров по мотивам поэзии Леси Украинки и Лины Костенко. Огромный рисунок находится в Ружинском районе.
Об этом 3 августа сообщил Житомирский областной туристический информационный центр
.
"В Житомирской области создали 100-метровый мурал по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки и поэзии Лины Костенко. Мурал можно увидеть в селе Немиринцы Ружинского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мурал создали ученики местной школы вместе с командой житомирской художницы Анастасии Сладковской.
Как сообщал "Журнал Житомира
", недавно на Михайловской в Житомире презентовали мурал на любовную тематику, совмещенную с петриковской росписью. Его также рисовала Анастасия Сладковская.
Заживут теперь селяне!!!)))