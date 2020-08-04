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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Август » 4 » 13:15:34

Полковник за хищение военной техники проведет 6 лет за решеткой – приговор Житомирского суда

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Полковник за хищение военной техники проведет 6 лет за решеткой – приговор Житомирского суда

 В Житомирской области командира воинской части посадили за решетку за хищение техники, входившей в состав танкоремонтной мастерской. Об этом сообщает пресссслужба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Досудебным расследованием и судебным рассмотрением установлено, что указанный полковник ВСУ, находясь в должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением присвоил 16 лебедок на базе автомобилей ЗИЛ-131, которые входят в состав танкоремонтной мастерской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства, обвиняемый не признал свою виновность.

3 августа Житомирский районный суд Житомирской области вынес обвиняемому офицеру приговор - 6 лет лишения свободы.
Тэги: суд, Военный, Житомирская область, хищение
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