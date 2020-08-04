Полковник за хищение военной техники проведет 6 лет за решеткой – приговор Житомирского суда

В Житомирской области командира воинской части посадили за решетку за хищение техники, входившей в состав танкоремонтной мастерской. Об этом сообщает пресссслужба военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Досудебным расследованием и судебным рассмотрением установлено, что указанный полковник ВСУ, находясь в должности командира воинской части, злоупотребляя служебным положением присвоил 16 лебедок на базе автомобилей ЗИЛ-131, которые входят в состав танкоремонтной мастерской"
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Отмечается, что в ходе судебного разбирательства, обвиняемый не признал свою виновность.
3 августа Житомирский районный суд Житомирской области вынес обвиняемому офицеру приговор - 6 лет лишения свободы.