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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 5 » 12:19:48

На Житомирщине мужики хотели «выкурить» пчел и едва не сожгли дом

Сегодня, 12:35:48 357 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мужики хотели «выкурить» пчел и едва не сожгли дом

 В Житомирской области мужчина вместе с соседом решил "выкурить" пчел и едва не сжег собственный дом. Инцидент произошел 4 августа в с. Дедовичи Новоград-Волынского района.

"Владельцы дома заметили на углу дома пчелиное гнездо. Хозяин вместе с соседом захотели от него избавиться. Мужчины подожгли стог сена под гнездом, чтобы выкурить насекомых. Постепенно пламя перекинулось на рубероид и начал гореть крыша", - рассказывают в ГСЧС.

Селяне пытались погасить огонь собственными силами, но им это не удалось и они вызвали спасателей.

От пожарно-спасательной части до населенного пункта было ехать около 15 минут. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения пламени.

Огонь успел повредить 8 кв. м крыши.

Тэги: Житомирщина, пожар, пчелы
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