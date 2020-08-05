На Житомирщине мужики хотели «выкурить» пчел и едва не сожгли дом

В Житомирской области мужчина вместе с соседом решил "выкурить" пчел и едва не сжег собственный дом. Инцидент произошел 4 августа в с. Дедовичи Новоград-Волынского района.
"Владельцы дома заметили на углу дома пчелиное гнездо. Хозяин вместе с соседом захотели от него избавиться. Мужчины подожгли стог сена под гнездом, чтобы выкурить насекомых. Постепенно пламя перекинулось на рубероид и начал гореть крыша"
, - рассказывают в ГСЧС.
Селяне пытались погасить огонь собственными силами, но им это не удалось и они вызвали спасателей.
От пожарно-спасательной части до населенного пункта было ехать около 15 минут. Прибывшие спасатели быстро ликвидировали пожар и не допустили дальнейшего распространения пламени.
Огонь успел повредить 8 кв. м крыши.