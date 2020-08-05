В Мадриде в честь Леси Украинки назвали площадь

В столице Испании городе Мадрид одну из площадей назвали в честь Леси Украинки. Имя украинской писательницы носит площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании.
Об этом в Facebook пишет посольство Украины в Испании
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"В честь великой дочери украинского народа и её вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено Посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе"
, - сообщает посольство.
На фото - Посол Украины в Испании Анатолий Щерба с испанским писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом, автором труда "Леся Украинка - душа Украины", в который вошел сборник поэтических и драматических произведений выдающейся украинской поэтессы на испанском языке.
ЮНЕСКО внес в календарь памятных дат 2021 года 150-летие со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, в честь ее вклада в развитие украинской и мировой культуры.
Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка, - ред.) родилась в 1871 году в городе Звягель, сейчас это Новоград-Волынский Житомирской области.