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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Август » 5 » 15:15:33

В Мадриде в честь Леси Украинки назвали площадь

Сегодня, 15:31:56 415 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Мадриде в честь Леси Украинки назвали площадь

 В столице Испании городе Мадрид одну из площадей назвали в честь Леси Украинки. Имя украинской писательницы носит площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании.

Об этом в Facebook пишет посольство Украины в Испании.

"В честь великой дочери украинского народа и её вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено Посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.



На фото - Посол Украины в Испании Анатолий Щерба с испанским писателем Хосе Андресом Альваро Окарисом, автором труда "Леся Украинка - душа Украины", в который вошел сборник поэтических и драматических произведений выдающейся украинской поэтессы на испанском языке.

ЮНЕСКО внес в календарь памятных дат 2021 года 150-летие со дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки, в честь ее вклада в развитие украинской и мировой культуры.

Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Косач-Квитка, - ред.) родилась в 1871 году в городе Звягель, сейчас это Новоград-Волынский Житомирской области.
Тэги: Мадрид, испания, площадь, Леся Украинка
Комментариев: 3
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:25:38, Сегодня [Материал]
0

У них что, проблем больше нет, кроме как улицы-площади переименовывать? Занялись бы делом лучше! Что простым испанцам с этого переименования? Вот теперь-то они заживут, да-а-а...
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 18:59:56, Сегодня [Материал]
-1

ну они не переименовывали, а назвали безымянную кольцевую развязку. В отличии от вас, рагулей. И да, сие событие произошло 2 года назад ващето 19 июня 2018.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 18:54:25, Сегодня [Материал]
-1

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