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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 6 » 17:52:32

В Житомире завершили реконструкцию фонтана «Космонавт» и провели пробный запуск. ФОТО

Сегодня, 17:53:32 630 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире завершили реконструкцию фонтана «Космонавт» и провели пробный запуск. ФОТО

 6 августа в Житомире состоялся пробный запуск фонтана "Космонавт", который находится в сквере на Полевой. Об этом в соцсети сообщил советник городского головы Житомира Александр Черняхович.

"Сегодня состоялся пробный запуск фонтана на Полевой. Внесли определенные коррективы в работу. В целом реконструкция фонтана и площадки вокруг него завершена", - написал Александр Черняхович.

Он добавил, что еще около месяца займут работы с бумагами.

Несмотря на то, что объект еще не сдан в эксплуатацию и официально не открыли, местные жители уже гуляют по скверу.

Напомним, в мае 2019 года городской голова Житомира Сергей Сухомлин опубликовал эскиз обновленного сквера на Полевой. В июне 2019-го стало известно, что на реконструкцию сквера Кабмин выделил Житомиру 10,6 млн гривен.






 
Тэги: фонтан Космонавт, полевая, сквер, Житомир
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