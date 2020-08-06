В Житомире завершили реконструкцию фонтана «Космонавт» и провели пробный запуск. ФОТО

6 августа в Житомире состоялся пробный запуск фонтана "Космонавт", который находится в сквере на Полевой. Об этом в соцсети сообщил советник городского головы Житомира Александр Черняхович.
"Сегодня состоялся пробный запуск фонтана на Полевой. Внесли определенные коррективы в работу. В целом реконструкция фонтана и площадки вокруг него завершена"
, - написал Александр Черняхович.
Он добавил, что еще около месяца займут работы с бумагами.
Несмотря на то, что объект еще не сдан в эксплуатацию и официально не открыли, местные жители уже гуляют по скверу.
Напомним, в мае 2019 года городской голова Житомира Сергей Сухомлин опубликовал эскиз
обновленного сквера на Полевой. В июне 2019-го стало известно, что на реконструкцию сквера Кабмин выделил Житомиру 10,6 млн гривен
.