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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 5 » 10:36:46

На Полевой «позеленеет» сквер: там высадят 150 деревьев

Вчера, 10:40:46 1024 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Полевой «позеленеет» сквер: там высадят 150 деревьев

 В микрорайоне Полевая станет больше зеленых насаждений: вскоре в сквере возле фонтана "Космонавт" высадят полторы сотни деревьев.

Об этом на своей странице в соцсети сообщила главный архитектор города Ольга Бронштейн.
 

"Вскоре в сквере на Полевой будет высажено 150 деревьев. Вместе с КП Зеленбудом провели хорошую работу, выбрали у них на участке лучшие деревья", - сообщила Бронштейн.


Деревья будут высотой 3-4 м. Места для их высадки определял ландшафтный дизайнер. 




 

Предыстория


В мае 2019 года городской голова Житомира Сергей Сухомлин опубликовал эскиз обновленного сквера на Полевой. 

На реконструкцию сквера Кабмин выделил Житомиру 10,6 млн гривен.

В сентябре 2019-го в сквере активно велись строительные работы.

В августе прошло года после ремонта запустили фонтан "Космонавт", который находится в сквере. 
Тэги: Житомир, сквер, полевая, деревья
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:04:41, Вчера [Материал]

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