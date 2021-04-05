На Полевой «позеленеет» сквер: там высадят 150 деревьев

В микрорайоне Полевая станет больше зеленых насаждений: вскоре в сквере возле фонтана "Космонавт" высадят полторы сотни деревьев.
Об этом на своей странице в соцсети сообщила главный архитектор города Ольга Бронштейн
.
"Вскоре в сквере на Полевой будет высажено 150 деревьев. Вместе с КП Зеленбудом провели хорошую работу, выбрали у них на участке лучшие деревья", - сообщила Бронштейн.
Деревья будут высотой 3-4 м. Места для их высадки определял ландшафтный дизайнер.
Предыстория
В мае 2019 года городской голова Житомира Сергей Сухомлин опубликовал эскиз
обновленного сквера на Полевой.
На реконструкцию сквера Кабмин выделил Житомиру 10,6 млн гривен
.
В сентябре 2019-го в сквере активно велись
строительные работы.
В августе прошло года после ремонта запустили фонтан "Космонавт"
, который находится в сквере.