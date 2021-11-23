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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 23 » 13:43:12

В Житомире в сквере на Театральной высадили молодые деревья. ФОТО

Вчера, 13:43:12 1327 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в сквере на Театральной высадили молодые деревья. ФОТО

 В Житомире в сквере на углу улиц Театральная и Большая Бердичевская, где завершается реконструкция, высадили молодые деревья и кусты.

«Всего – 14. Среди них вязы, магнолия, можжевельник, клены и катальпы, сосна», – информирует городской совет.
 

«Сегодня высадили четыре вяза на штамбе и одну магнолию. Вчера – восемь кустов можжевельника. Ранее высадили два платана, один клен красный и два шаровидных, две катальпы. Вчера также высадили еще шесть больших кустов барбариса», – рассказывает Александр Волокита, директор КП «Зеленбуд».


Главный архитектор города Ольга Бронштейн говорит: озеленение этой части территории будет воплощать гармоничное соотношение деревьев и клумб.
 

«Благодаря барбарису мы сможем получить хороший цвет, каждая клумба будет состоять из сочетания желтого, красного и зеленого цвета. А можжевельник и зимой будет давать зеленый цвет скверу», – добавляет Ольга Бронштейн.


Как сообщал «Журнал Житомира», во время реконструкции сквера срезали 15 деревьев. Позже подрядчик объяснил, что все деревья были обследованы комиссией и подлежали удалению, так как были в неудовлетворительном и в аварийном состоянии.















Фото: ЖГС
Тэги: сквер, деревья, Житомир
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:07:24, Вчера [Материал]

их что, прямо с транспортной упаковкой закопали?
или мне показалось...
den2016
2 Деня (den2016)   • 14:45:29, Вчера [Материал]

Не показалось. Так и должно быть
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 21:56:03, Вчера [Материал]

фигасе...
а я снимал, как сказали в садовом центре....
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 17:15:38, Вчера [Материал]

Лет через 10 может быть будет тень в этом сквере, а до того времени - жарьтесь все под солнцем. Типичные реконструкции в Житомире - выпилить взрослые деревья, к-рые давали тень, и посадить маленькие с перспективой увидеть тень через несколько лет.
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