В Житомире в сквере на Театральной высадили молодые деревья. ФОТО

В Житомире в сквере на углу улиц Театральная и Большая Бердичевская, где завершается реконструкция, высадили молодые деревья и кусты.
«Всего – 14. Среди них вязы, магнолия, можжевельник, клены и катальпы, сосна»
, – информирует городской совет
.
«Сегодня высадили четыре вяза на штамбе и одну магнолию. Вчера – восемь кустов можжевельника. Ранее высадили два платана, один клен красный и два шаровидных, две катальпы. Вчера также высадили еще шесть больших кустов барбариса», – рассказывает Александр Волокита, директор КП «Зеленбуд».
Главный архитектор города Ольга Бронштейн говорит: озеленение этой части территории будет воплощать гармоничное соотношение деревьев и клумб.
«Благодаря барбарису мы сможем получить хороший цвет, каждая клумба будет состоять из сочетания желтого, красного и зеленого цвета. А можжевельник и зимой будет давать зеленый цвет скверу», – добавляет Ольга Бронштейн.
Как сообщал «Журнал Житомира
», во время реконструкции сквера срезали 15 деревьев
. Позже подрядчик объяснил, что все деревья были обследованы комиссией и подлежали удалению, так как были в неудовлетворительном и в аварийном состоянии
.
Фото: ЖГС