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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Август » 10 » 11:27:34

Полмиллиарда за 19 км: на севере Житомирщины начали ремонт трассы М-21. ФОТО

Сегодня, 11:38:34 1506 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полмиллиарда за 19 км: на севере Житомирщины начали ремонт трассы М-21. ФОТО

 В Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на 19-ти километрах автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

По информации Службы автомобильных дорог (САД) Житомирщины, эти участки капитально ремонтировались только в 80-е годы прошлого века.
 

"Сейчас идут подготовительные работы: проводится валка деревьев, корчевание пней, а на одном из участков уже начаты работы по устройству основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. Всего предусмотрено демонтировать существующее дорожное покрытие, провести земельные работы, выполнить расширение пути, усилить конструктив и реализовать работы по безопасности движения", - сообщает САД.




Согласно результатам государственных закупок, реконструкцию на участках 22+483 - 29+483, 29+483 - 35+483 та 35+483 - 41+483 км выполняют ООО "СП "АВТОСТРАДА" и ОАО "ДСТ №4 г. Брест". Общая стоимость капремонта 19 км трассы М-21 составляет 510 млн 498 тыс. грн.

Напомним, год назад ремонт 15 километров этой же трассы, от Житомира до Черняхова, стоил 155 млн гривен.



Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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