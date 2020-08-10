Полмиллиарда за 19 км: на севере Житомирщины начали ремонт трассы М-21. ФОТО

В Овручском районе Житомирской области начаты ремонтные работы на 19-ти километрах автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.
По информации Службы автомобильных дорог (САД) Житомирщины, эти участки капитально ремонтировались только в 80-е годы прошлого века.
"Сейчас идут подготовительные работы: проводится валка деревьев, корчевание пней, а на одном из участков уже начаты работы по устройству основания дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси, укрепленной цементом. Всего предусмотрено демонтировать существующее дорожное покрытие, провести земельные работы, выполнить расширение пути, усилить конструктив и реализовать работы по безопасности движения", - сообщает САД.
Согласно результатам государственных закупок, реконструкцию на участках 22+483 - 29+483, 29+483 - 35+483 та 35+483 - 41+483 км выполняют ООО "СП "АВТОСТРАДА" и ОАО "ДСТ №4 г. Брест". Общая стоимость капремонта 19 км трассы М-21 составляет 510 млн 498 тыс. грн.
Напомним, год назад ремонт 15 километров этой же трассы
, от Житомира до Черняхова, стоил 155 млн гривен
.