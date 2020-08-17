Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18.08.2020    02:21:23
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 17 » 11:18:20

Стало известно, как Житомир отпразднует 29-ю годовщину Независимости Украины

Вчера, 11:30:20 1116 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Стало известно, как Житомир отпразднует 29-ю годовщину Независимости Украины

 17 августа на внеочередном заседании члены исполнительного комитета согласовали проведение в Житомире мероприятий по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины Независимости Украины.

"З метою гідного вшанування знаменної події у багатовіковій історії національного державотворення, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність та територіальну цілісність держави…", - говорится в решении.

Так, 23 и 24 августа в Житомире состоятся праздничные мероприятия, торжества и возложение цветов к могилам погибших воинов.
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ


23 августа 2020 года

Площадь им. С. П. Королёва

9.00 - Торжественное поднятие Государственного Флага Украины
9.15-9.30 - переход к Аллее Героев на площади Соборной

Площадь Соборная

9.30 - Митинг и торжественное возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС

24 августа 2020 года

парк Гагарина

12.00-20.00 - рекреационные локации на полянах парка
12.00-16.00 - "Гостинна світлиця":
 
  • мастер-классы от мастеров народного творчества, ярмарка-продажа товаров декоративно-прикладного искусства;
  • показательные выступления по владению различными видами оружия от казацкой школы "Стрибожі правнуки";
  • развивающие детские игры на асфальте

15.00-18.00 - развлекательная программа для семейного отдыха "Україна. Народжені незалежними!"

улица Михайловская

Тематические фото-зоны, мгновенное фото на память

17.00-21.00 - Вечер современной классической музыки школ эстетического воспитания города Житомир и Дворца культуры
Тэги: Житомир, праздник, День независимости
Комментариев: 2
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 20:00:45, Вчера [Материал]
0

зєльона шмаркля приїде?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:51:50, Вчера [Материал]
0

Це якщо ми не будемо у червоній чи помаранчевій зоні С-19.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus