Стало известно, как Житомир отпразднует 29-ю годовщину Независимости Украины

17 августа на внеочередном заседании члены исполнительного комитета согласовали проведение в Житомире мероприятий по случаю Дня Государственного Флага и 29-й годовщины Независимости Украины.
"З метою гідного вшанування знаменної події у багатовіковій історії національного державотворення, засвідчення поваги до подвигу борців за свободу, незалежність та територіальну цілісність держави…"
, - говорится в решении.
Так, 23 и 24 августа в Житомире состоятся праздничные мероприятия, торжества и возложение цветов к могилам погибших воинов.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
23 августа 2020 года
Площадь им. С. П. Королёва
9.00 - Торжественное поднятие Государственного Флага Украины
9.15-9.30 - переход к Аллее Героев на площади Соборной
Площадь Соборная
9.30 - Митинг и торжественное возложение цветов к мемориальным стендам погибших воинов АТО/ООС
24 августа 2020 года
парк Гагарина
12.00-20.00 - рекреационные локации на полянах парка
12.00-16.00 - "Гостинна світлиця":
- мастер-классы от мастеров народного творчества, ярмарка-продажа товаров декоративно-прикладного искусства;
- показательные выступления по владению различными видами оружия от казацкой школы "Стрибожі правнуки";
- развивающие детские игры на асфальте
15.00-18.00 - развлекательная программа для семейного отдыха "Україна. Народжені незалежними!"
улица Михайловская
Тематические фото-зоны, мгновенное фото на память
17.00-21.00 - Вечер современной классической музыки школ эстетического воспитания города Житомир и Дворца культуры