Самые позорные примеры подкупа: в Житомире открылся «Музей избирательного трэша»

"Накануне местных выборов хотим показать самые позорные примеры гречкосейства, чтобы все видели как дешево кандидаты хотят купить избирателей. Каждый второй житомирянин не приходит на местные выборы и не отстаивает права на лучшие условия жизни. Некоторые также голосует "гречкой". Поэтому и имеем наши проблемы в политике", - сказала координатор жвижения ЧЕСНО Вита Думанская.