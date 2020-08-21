Самые позорные примеры подкупа: в Житомире открылся «Музей избирательного трэша»

21 августа в Житомире открыли выставку "Музей избирательного трэша". Экспозиция - примеры косвенного подкупа избирателей, черного пиара и политической рекламы от 90-х и по сей день.
Это проект движения ЧЕСНО
в партнерстве с Общественным вещателем.
"Накануне местных выборов хотим показать самые позорные примеры гречкосейства, чтобы все видели как дешево кандидаты хотят купить избирателей. Каждый второй житомирянин не приходит на местные выборы и не отстаивает права на лучшие условия жизни. Некоторые также голосует "гречкой". Поэтому и имеем наши проблемы в политике", - сказала координатор жвижения ЧЕСНО Вита Думанская.
Выставки "Музей избирательного трэша" в этом году уже заработали в Одессе, Харькове и Сумах, а скоро - открытие в Черкассах, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.
В Житомире выставка будет работать в течение месяца с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Театральная, 7. Вход - свободный.
знатный был трешак