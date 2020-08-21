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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 21 » 13:57:41

Самые позорные примеры подкупа: в Житомире открылся «Музей избирательного трэша»

Сегодня, 14:22:27 468 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Самые позорные примеры подкупа: в Житомире открылся «Музей избирательного трэша»

 21 августа в Житомире открыли выставку "Музей избирательного трэша". Экспозиция - примеры косвенного подкупа избирателей, черного пиара и политической рекламы от 90-х и по сей день.

Это проект движения ЧЕСНО в партнерстве с Общественным вещателем.
 

"Накануне местных выборов хотим показать самые позорные примеры гречкосейства, чтобы все видели как дешево кандидаты хотят купить избирателей. Каждый второй житомирянин не приходит на местные выборы и не отстаивает права на лучшие условия жизни. Некоторые также голосует "гречкой". Поэтому и имеем наши проблемы в политике", - сказала координатор жвижения ЧЕСНО Вита Думанская.


Выставки "Музей избирательного трэша" в этом году уже заработали в Одессе, Харькове и Сумах, а скоро - открытие в Черкассах, Кропивницком, Херсоне и Черновцах.

В Житомире выставка будет работать в течение месяца с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Театральная, 7. Вход - свободный.
Тэги: подкуп, музей, выборы, Житомир
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:44:11, Сегодня [Материал]
0

а где коробка от Пашинского?
знатный был трешак
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