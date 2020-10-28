Под домашний арест посадили житомирянку, которую подозревают в подкупе избирателей

Суд отправил под домашний арест взяли житомирянку, которую подозревают в организации подвоза и подкупа избирателей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
«43-летней жительнице Житомира следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста»
, - говорится в сообщении
.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 25 октября, в день голосования, правоохранители установили факт организованного подвоза граждан из Житомирской области
на избирательные участки в Святошинском районе Киева.
Полицейские установили, что задержанная с июля месяца подбирала граждан среди жителей Житомирщины для дальнейшего участия в голосовании на местных выборах 25 октября в Киеве.
В полиции отмечают, что в день голосования женщина собрала копии паспортов и направилась с ними в столицу двумя автобусами. После голосования за «нужного кандидата» и политсилу тем, кто проголосовал, обещали выплаты по 1000 гривен.
Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.
Понятно что это пешка, которую кто то нанял, финансировал и направлял её действия.Нужно найти заказчиков и заказчик должен сесть вместе с ней!Иначе честных выборов Украине придётся ждать ещё долго.