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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 28 » 10:17:10

Под домашний арест посадили житомирянку, которую подозревают в подкупе избирателей

Сегодня, 10:32:10 157 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под домашний арест посадили житомирянку, которую подозревают в подкупе избирателей

 Суд отправил под домашний арест взяли житомирянку, которую подозревают в организации подвоза и подкупа избирателей. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«43-летней жительнице Житомира следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста», - говорится в сообщении.

Как сообщал «Журнал Житомира», 25 октября, в день голосования, правоохранители установили факт организованного подвоза граждан из Житомирской области на избирательные участки в Святошинском районе Киева.

Полицейские установили, что задержанная с июля месяца подбирала граждан среди жителей Житомирщины для дальнейшего участия в голосовании на местных выборах 25 октября в Киеве.

В полиции отмечают, что в день голосования женщина собрала копии паспортов и направилась с ними в столицу двумя автобусами. После голосования за «нужного кандидата» и политсилу тем, кто проголосовал, обещали выплаты по 1000 гривен.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Тэги: подозрение, подкуп, Житомир, Киев, выборы
Комментариев: 1
Житич
1 Василий (Житич)   • 10:40:49, Сегодня [Материал]
0

Хочется чтоб это не закончилось домашним арестом, а был показательный суд и реальный срок в колонии.
Понятно что это пешка, которую кто то нанял, финансировал и направлял её действия.Нужно найти заказчиков и заказчик должен сесть вместе с ней!Иначе честных выборов Украине придётся ждать ещё долго.
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